Popular lidera financiamiento al sector industrial con el 39.4% del total de créditos

El Banco Popular Dominicano fue distinguido con el Reconocimiento a la Innovación Industrial Manufacturera, en la categoría del sector privado, durante la tercera edición de este galardón entregado por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), con motivo de ser el principal financiador del sector industrial del país, canalizando el 39.4% del total de créditos dirigidos a esta actividad productiva.

Según el informe “Banca e Industria Nacional 2024”, presentado en abril de 2025 por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, el Banco Popular lidera de forma rotunda el apoyo financiero a este sector, lo cual le valió la distinción de Proindustria por su compromiso sostenido con el crecimiento de la industria nacional.

Proindustria subraya que el banco se destaca mediante un respaldo financiero estratégico a la actividad industria, con soluciones tecnológicas y un enfoque en sostenibilidad que impulsan la transformación y competitividad de las industrias dominicanas.

El señor Luis E. Espínola, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales, fue el encargado de recoger el reconocimiento en nombre del Popular: “Desde nuestra fundación, hace más de 61 años, en el Banco Popular hemos comprendido que el progreso de un país no se mide solo en cifras macroeconómicas, sino en la fortaleza de sus empresas, en su capacidad de generar empleos de calidad, de innovar y competir, tanto local como internacionalmente".

Impulso a la digitalización e innovación

El apoyo del Banco Popular a las industrias del país se refleja también en su impulso a la digitalización del sector, lo cual facilita procesos más ágiles, seguros y eficientes.

Esta transformación digital va de la mano con un enfoque en sostenibilidad. El banco acompaña a sus clientes industriales en la integración de prácticas medioambientales responsables, en línea con su visión de desarrollo económico con respeto al entorno y compromiso social, alineándose con ello a los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas.

Además, el Popular ha desarrollado productos y alianzas que permiten a las industrias locales modernizarse, automatizar procesos y abrirse a nuevos mercados, consolidando así su resiliencia y competitividad.