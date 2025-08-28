Incubadora de negocios Rocket impulsará oportunidades para jóvenes emprendedores

Con la meta de fortalecer el ecosistema emprendedor y tecnológico en República Dominicana, fue presentada Rocket, un centro de emprendimiento e incubadora de negocios que ofrece formación intensiva de alto nivel, mentoría, asesoría estratégica y acceso a inversionistas.

El proyecto, dirigido a jóvenes de 20 a 30 años, iniciará su primer grupo en enero 2026, ofreciendo un programa estructurado de formación en ocho semanas, tiempo en que los participantes recibirán acompañamiento estratégico en áreas clave como negocios, liderazgo, inteligencia artificial, finanzas y productividad, con el objetivo de transformar ideas en empresas de base tecnológica.

De esta forma, Rocket se convierte en un nuevo motor de dinamismo para la economía, aportando al desarrollo de un ecosistema capaz de atraer inversión, generar empleos y proyectar al país en la ruta de la innovación.

Durante el acto de presentación, en el Hotel Real Intercontinental, el fundador de Rocket, Alci Cruz, explicó que la iniciativa está respaldada por más de dos décadas de experiencia en formación innovadora a través de la Comunidad Educativa Conexus.

“Rocket es una experiencia formativa sin igual, un ecosistema de propulsión de personas, dirigido a quienes quieren construir su propio camino y poner en marcha proyectos con impacto global”, señaló.

La red de mentores incluye a reconocidos especialistas como Luis David Sena, Génesis Nolasco, Carlos Brandt, Carlos Miranda Levy, Carlos Yunén y José Manuel Benavent, quienes aportarán su experiencia en el desarrollo de startups con potencial de inversión.

Al acto de presentación asistieron Víctor (Ito) Bisonó Haza, ministro de Industria, Comercio y Mypimes (MIC); Octavio Landolfi, director de comercio interno del MIC; Pablo Ulloa, defensor del pueblo, entre otros funcionarios.

El modelo de Rocket, inspirado en Silicon Valley, busca posicionar a República Dominicana como un hub de innovación tecnológica en la región, al tiempo que ofrece a los jóvenes emprendedores locales las herramientas para competir en un mercado global.