Raquel Peña resalta el rol del sector privado en el crecimiento económico sostenible del país

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, visitó las instalaciones de Cervecería Nacional Dominicana (CND) para participar en la sesión de su Consejo Consultivo, un espacio de diálogo y orientación estratégica, con el objetivo de acompañar la visión de crecimiento sostenible de la compañía y fortalecer su impacto positivo en el país.

El encuentro reunió a altos directivos de la empresa, Pablo Firpo, CEO Centroamérica y El Caribe de la empresa matriz, Fabián Suárez, Presidente de CND, Luis Álvarez, VP Ejecutivo, y Ana María Martínez, Directora Legal y Asuntos Corporativos, y destacados representantes del sector empresarial, como Elena Viyella, Héctor José Rizek, Felipe Vicini, Pablo Portes, Eduardo Cruz y Marcos Jorge León.

Durante la reunión, la vicepresidenta resaltó la perspectiva sobre el Gabinete de Promoción de Inversiones, los grandes avances que ha tenido el país en los indicadores generales, así como las oportunidades y retos cruciales que el Gobierno enfrentará en los próximos tres años, y las iniciativas de reactivación económica. Además, subrayó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para impulsar proyectos de impacto.

La presidenta del referido gabinete destacó, además, que el compromiso y trabajo conjunto del gobierno y el sector privado, está permitiendo forjar un crecimiento auténtico y sostenible de la República Dominica. En ese mismo sentido, aseguró que la efectiva sinergia público-privada ha permitido dinamizar la economía pese a las tensiones geopolíticas.

Vicepresidenta Raquel Peña y el Consejo Consultivo de CND: Marcos Jorge León, Eduardo Cruz, Héctor José Rizek, Elena Viyella, Raquel Peña, Fabián Suárez, Pablo Firpo, Luis Álvarez y Ana María Martínez.Externa

Cervecería continúa impulsando inversiones e innovaciones orientadas a ampliar su capacidad productiva y de envasado con expansión de líneas, optimizar la eficiencia en la distribución de sus productos con nuevo centro de transformación logística, y fomentar la sostenibilidad con la próxima implementación de una planta de reciclaje de vidrio. Los planes de inversión se alinean con las prioridades de gobierno y consolidan a la empresa como un motor de desarrollo económico y social, con un efecto multiplicador que beneficia a miles de familias y a diversos sectores productivos vinculados a la industria cervecera.

Pablo Firpo, CEO de Centroamérica y El Caribe de la empresa matriz, destacó: “En Cervecería Nacional Dominicana y en toda nuestra red regional, reforzamos nuestro compromiso de seguir invirtiendo en la República Dominicana, donde tenemos un clima de estabilidad y seguridad que han hecho del país un destino atractivo para la inversión. Creemos firmemente en el potencial de crecimiento de la nación y en el impacto positivo que podemos generar juntos, de la mano del sector público y privado”.

Con esta agenda, Cervecería reafirma su apuesta por el futuro del país. Aun en tiempos de nuevos desafíos, la empresa avanza con una mirada puesta en generar valor que trascienda, impulsando proyectos estratégicos que dejan huella, fortaleciendo la cadena de valor que conecta a miles de dominicanos y abriendo oportunidades para crecer de la mano.