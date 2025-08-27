Economía dominicana crece 2.9% en julio de 2025

Las cifras preliminares del indicador mensual de actividad económica (IMAE) correspondientes a julio de 2025 muestran una expansión interanual de 2.9%, superior a la variación interanual de 1.1% registrada en junio, sustentada principalmente por un mejor desempeño relativo de las actividades minería, zonas francas, construcción y servicios; dentro de este último, sobresalen las actividades de servicios financieros, hoteles, bares y restaurantes, energía y agua y transporte y almacenamiento. De esta manera, el crecimiento acumulado de la economía en el período enero-julio 2025 se ubica en 2.4% con respecto al mismo período del año anterior.

Como se ha evidenciado en ocasiones anteriores, la economía dominicana ha mostrado resiliencia ante escenarios adversos. Las recientes medidas de estímulo aprobadas por la Junta Monetaria, mediante un programa de liquidez de RD$81,000 millones, ya presentan avances relevantes. A dos meses de su implementación, el Banco Central ha ejecutado RD$48,451 millones (cerca del 60%), quedando disponibles aproximadamente RD$32,000 millones con vocación de seguir apoyando a los sectores productivos en lo que resta del año.

Al analizar el resultado del IMAE en julio de 2025, se observan variaciones interanuales positivas en la mayoría de las actividades económicas. Con respecto a la minería, la misma experimentó una variación interanual de 21.0% en el mes de julio, asociado al incremento en los volúmenes extraídos de oro y plata en dicho mes, situando el crecimiento acumulado de esta actividad en 5.1% en enero-julio.

Dentro del sector industrial, se destaca el desempeño de la manufactura de zonas francas, la cual registró un incremento interanual de 7.1% en julio 2025, incidiendo en este comportamiento la demanda externa de los bienes producidos bajo este régimen.

Las exportaciones se incrementaron en 5.0% en el referido mes, para un total de US$805.8 millones, acumulando US$5,057.8 millones durante el período enero-julio.

Turismo

En lo que respecta al valor agregado de hoteles, bares y restaurantes, esta actividad presentó una variación interanual de 4.4% en julio de 2025, debido principalmente a la llegada de pasajeros no residentes, la cual exhibió un crecimiento de 6.5% en julio. Este desempeño obedece en gran medida al aumento en el flujo aéreo de extranjeros no residentes provenientes de América del Sur, por las medidas implementadas por el Ministerio de Turismo de promoción turística y fortalecimiento de la conectividad, con el objetivo de incrementar el flujo de visitantes provenientes de los destinos no tradicionales.

La actividad de intermediación financiera experimentó un crecimiento interanual de 6.3% en el mes de julio, incidiendo en este resultado la expansión de 10.3% del crédito dirigido al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a RD$224,000 millones adicionales con respecto a julio del año 2024.

Durante el mes de julio, la actividad del sector construcción registró una variación interanual de 3.8%, mejorando su desempeño respecto a la contracción acumulada de 2.3% observada en el período enero-junio. Este comportamiento se refleja en los volúmenes de ventas locales de insumos clave para el desarrollo de obras de infraestructura, particularmente cemento y varillas, los cuales exhiben incrementos en comparación con julio de 2024. De continuar esta dinámica y disiparse gradualmente los factores externos de incertidumbre, se espera una reactivación de los cronogramas de inversión en proyectos del sector privado, lo cual, combinado con una mayor ejecución del gasto de capital, contribuiría a consolidar la recuperación del sector.

El reciente programa de liquidez aprobado por la Junta Monetaria para apoyar a los sectores productivos, junto con un buen desempeño de las cuentas externas, han creado un entorno propicio para una recuperación económica gradual. La canalización de los recursos pendientes del encaje legal liberados por el Banco Central y el avance en el mecanismo de transmisión de la política monetaria serán clave para favorecer la expansión del crédito privado y la reducción de las tasas de interés, lo que sumado a una mayor ejecución del gasto de capital en lo que resta del presente año, impulsarían así el dinamismo de los sectores productivos y contribuirían al crecimiento económico.