¿Vuelve la estanflación a los Estados Unidos?

El pasado viernes 1 de agosto las expectativas de los analistas y de los agentes económicos en los EE.UU. sufrieron un enorme choque al publicarse el reporte sobre creación de nuevos empleos en el pasado mes de julio. La expectativa era que se crearan 110,000 nuevos empleos en ese mes, pero la Oficina de Estadísticas Laborales reveló que solo fueron creados 73,000. Sin embargo lo más alarmante del reporte fue la revisión hacia la baja de las cifras de creación de empleo en los dos meses anteriores. Inicialmente dichas cifras fueron 144,000 para mayo y 147,000 para junio.

La revisión reveló que tan solo se crearon 19,000 y 14,000 respectivamente. Es decir, en mayo y junio se crearon 258,000 empleos menos de lo que se creía. Para los tres meses de mayo, junio y julio solo se habrían creado 106,000 nuevos empleos y el promedio para los tres meses habría caído de 121,000 a tan solo 35,000 nuevos empleos privados. Este promedio puede ser incluso más bajo luego de ser revisada la cifra para julio, como ocurrió con las de mayo y junio. Tomando en cuenta que el empleo es un indicador rezagado del crecimiento, estos números apuntarían a un ajuste del mercado laboral a una significativa desaceleración del PBI, aunque el desempleo haya aumentado levemente de 4.1 a 4.2%.

Las potenciales implicaciones de estos números son significativas, tanto en lo relativo al real estado de la economía como en lo tocante a los efectos de la actual política económica del gobierno de Trump. La narrativa de la administración Trump afirma que la economía vive una gran expansión, que no es más grande aún porque la Reserva Federal no reduce la tasa de interés, como demanda Trump. La tendencia del mercado laboral revelada por las estadísticas antes referidas contradicen esa narrativa. Peor aún, cuando miramos el comportamiento del nivel de precio el panorama se complica más, ya que la aparente caída de la capacidad de generar empleo de la economía parece estar acompañada de una persistente inflación, potencialmente creando una coyuntura de estanflación: estancamiento del crecimiento económico con aumento de paro e inflación.

Las cifras de crecimiento económico del primer y el segundo trimestre estuvieron fuertemente afectadas por la imposición de aranceles de parte del gobierno. En el primer trimestre se registró una contracción de -0.5% debido al gigantesco incremento de las importaciones a fin de evitar los aranceles que ya se habían anunciado. En el segundo trimestre se produjo exactamente lo opuesto, empujando el crecimiento anualizado del PBI a 3%. Promediar ambos trimestres sería la mejor estimación de crecimiento económico en la primera mitad del año, y ello arroja la cifra de 1.2%, inferior a las de la primera parte del 2023 (2.52%) y a la primera parte del 2024 (2.25%).

Si afinamos el análisis del 2do trimestre vemos que el brutal colapso de las importaciones netas debió haber agregado al crecimiento del PBI un crecimiento de 5%, un 2% por encima de la cifra oficial reportada. Entonces, ¿Qué factores sustrajeron ese 2% del PBI en el 2do trimestre? Una desaceleración del consumo ha sido el factor principal, seguido por una caída en la inversión privada debido, entre otras cosas, a la extrema incertidumbre de la política arancelaria del gobierno. Además, el gasto público se ha visto reducido por el recorte de programas sociales, la reducción de la empleomanía federal y la eliminación de varias oficinas públicas.

Comportamiento de la inflación

Una gran interrogante en los EE.UU. en este momento es: ¿Cuál será el impacto en los precios de los aranceles implementados por la administración Trump? Debemos tener presente dos cosas. Primero, las políticas arancelaria y migratoria extremas están afectando tanto la oferta como la demanda. Segundo, estas políticas se han implementado cuando la Reserva Federal no ha podido reducir la inflación al 2% anual, lo cual constituye su meta.

La inflación subyacente del gasto de consumo personal (Personal Consumption Expenditures Price Index o PCE) es el indicador de inflación utilizado por la Reserva Federal y la versión de este indicador que ella favorece es la que excluye partidas volátiles como la comida y electricidad. Durante los 12 meses finalizados en julio el PCE subyacente fue 2.9%, superior al nivel del año anterior. El PCE total (incluyendo las partidas volátiles) fue 2.6%. En el 2.9% de la inflación subyacente destaca un aumento de los precios de los bienes de 1.1% en los últimos 12 meses, una variación considerable con respecto a la caída moderada que exhibieron a lo largo del 2024. Esto apunta a una presión hacia arriba de los precios de ciertos bienes debido a los aranceles, como afirmara el gobernador de la Reserva Federal Jerome Powell en su ponencia del 22 de agosto en Jackson Hole, Virginia.

Powell señala: “Los efectos de los aranceles sobre los precios al consumidor son ahora claramente visibles. Prevemos que estos efectos se acumulen en los próximos meses, con una alta incertidumbre sobre el momento y la cuantía. La pregunta clave para la política monetaria es si es probable que estos aumentos de precios aumenten significativamente el riesgo de un problema de inflación persistente. Un escenario base razonable es que los efectos serán relativamente breves: un cambio puntual en el nivel de precios. Por supuesto, "puntual" no significa "de golpe". Los aumentos arancelarios seguirán tardando en extenderse a las cadenas de suministro y las redes de distribución. Además, las tasas arancelarias siguen evolucionando, lo que podría prolongar el proceso de ajuste”.

El argumento de Powell sobre la parsimonia de la propagación de los aumentos arancelarios a las cadenas de suministro es validado por la reciente publicación del índice de precios al productor (Producer Price Index o CPI). El CPI informa sobre variaciones de precios posibles de ser pasadas del mayorista al consumidor. Para julio se esperaba que el CPI (excluyendo comida y energía) fuese de 0.3%, sin embargo ascendió a 0.9%, 3.3% anualizado. Es decir, los negocios han estado absorbiendo la mayor parte del costo de los aranceles, lo cual podría revertirse pronto cuando quede claro el nivel definitivo de estos.

¿Existen factores que pudiesen retroalimentar los aumentos de precios haciendo la inflación persistente? Definitivamente, el mayor peligro consiste en que las expectativas de inflación se disparen y acaben arrastrando la inflación real. Powell asigna poca probabilidad a este escenario sobre la base de que las expectativas de inflación de largo plazo están bien ancladas. Creemos que Powell peca de optimismo excesivo. Luego de apuntar la gravedad de las políticas implementadas: “Aranceles significativamente más altos entre nuestros socios comerciales están transformando el sistema comercial global. Una política migratoria más restrictiva ha provocado una desaceleración abrupta del crecimiento de la fuerza laboral. A largo plazo, los cambios en las políticas fiscales, de gasto y regulatorias también podrían tener implicaciones importantes para el crecimiento económico y la productividad”, concluye diciendo: ”Existe una gran incertidumbre sobre el rumbo que tomarán estas políticas y cuáles serán sus efectos a largo plazo en la economía”. Mientras apunta en otro lado que: ”En este contexto, resulta difícil distinguir entre desarrollos cíclicos y tendencias estructurales”.

Este panorama es bastante sombrío, pero aun no considera las enormes tensiones geopolíticas y geoeconómicas que está produciendo el intento de la administración Trump de redefinir el ordenamiento global existente a golpe de aranceles, sanciones e intimidaciones políticas, a fin de restaurar la primacía económica y la hegemonía geopolítica que ha perdido los EE.UU. Si tomamos en consideración este último factor, resulta ingenuo esperar que las expectativas, no solo inflacionarias sino de otra índole, continúen ancladas cuando los parámetros fundamentales de la estructura global existente hasta ahora están siendo redefinidos. Si la Reserva Federal no pudo anclar la inflación a su meta cuando las enormes tensiones geopolíticas que indicamos más arriba (que apuntan a empeorar) no existían, es cándido esperar que dada la actual coyuntura no se genere un episodio de inflación persistente, que dada la debilidad del crecimiento desemboque en estanflación.

Riesgos a la baja del crecimiento

Para redondear el análisis, debemos considerar los factores que en la actual coyuntura amenazan el crecimiento. Sin dudas el primer factor es el presupuesto convertido en ley el 3 de julio y denominado por Trump “Big Beautiful Bill”. La reforma impositiva que continente es claramente regresiva. Por un lado, la mayor parte de los $3 trillones de reducción de impuestos a las corporaciones y a los individuos no representan un nuevo estímulo fiscal, sino su conversión de temporal a permanente. Por otro lado, los $500 billones de reducción impositiva supuestamente a favor de la clase trabajadora han sido reducidos y convertidos en temporales. Además, los recortes de empleos y programas contenidos en la ley, ascendentes a $1.5 trillones, tienen efecto de inmediato reduciendo gasto en consumo este año y el entrante.

Es sabido que en general el efecto multiplicador en el producto de cortes de impuestos es más reducido que el de cortes de gastos. El efecto multiplicador negativo de los cortes de gastos es inmediato y se hace aún más potente cuando afecta el ingreso de la clase media y baja, como es el caso del actual presupuesto. Por otro lado, el efecto multiplicador positivo de los recortes de impuestos se reduce significativamente cuando ellos favorecen substancialmente a los más ricos y a las corporaciones, como ocurre con el presupuesto aprobado. Es falso que en situaciones como esta última los cortes de impuestos generen de inmediato más inversión de las corporaciones y los ricos. Los recortes impositivos en gran medida se atesoran de manera improductiva por los ricos, se distribuyen entre los accionistas como recompra de acciones y dividendos, se utilizan para especulación en los mercados financieros o se invierten offshore, agregando muy poco al PBI de los EE.UU. En síntesis, el balance neto de la composición de cortes de gastos e impuestos del presupuesto es negativo y tenderá a generar un efecto multiplicador negativo en el PBI.

Otro factor adverso al PIB es el hecho de que los cortes de gastos y empleos de la administración Trump van a afectar a los gobiernos estatales y locales, quienes ahora tienen que reponer la reducción de la asistencia financiera del gobierno federal en materia de educación, salud y otros gatos. Ellos también tendrán que cancelar empleados y cortar recursos a programas, lo cual afecta negativamente el PIB

Por último, la política migratoria del gobierno de Trump tiene efectos económicos inmediatos. La salida masiva de inmigrantes repercute negativamente en el gasto en consumo por un lado, y en la oferta de mano de obra de bajos salarios en sectores que dependen de manera substancial de ella, como la construcción y las labores agrícolas.

En resumen, la economía norteamericana se adentra a una etapa de cambios estructurales que se iniciaron en el primer período de Trump, que no fueron revertidos por la administración Biden y que han retornado con mayor fuerza, acompañados de presiones inflacionarias y desaceleración del crecimiento. Los asomos de un proceso estanflacionario (estanflación lite) pueden percibirse en los indicadores económicos. Está por verse si tal proceso se hace plenamente dominante en la economía.

El presidente de la Reserva Federal ha anunciado una reducción de la tasa de política monetaria, habiendo previamente revisado el Marco de Política Monetaria a fin de darle al mandato de máximo empleo cierta primacía con respecto al mandato de estabilidad de precios. Quizás el objetivo de esta maniobra sea doble. Por un lado salvar la cara y no parecer que está cediendo a las presiones de Trump para que baje la tasa de interés, sino a la racionalidad de una obligada readecuación técnica, y por otro lado, cubrirse del potencial incremento de la inflación que la reducción de la tasa de interés conlleva. Que la Reserva Federal tenga que recurrir a esta maniobra para preserva la pátina de independencia que le engalana, evidencia lo profundo de los cambios que viven los EE.UU. hoy.

--El autor es economista y ha sido representante de la República Dominicana en el FMI.