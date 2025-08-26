Se registra un aumento de 121,164 trabajadores ocupados en abril-junio; 164,598 son formales

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) que levanta el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), el desempeño reciente del mercado laboral se mantiene reflejando un comportamiento positivo en los indicadores de ocupación, desocupación e informalidad.

En este contexto, tanto el nivel como la tasa de ocupación se encuentran en máximos históricos, mientras que la desocupación y la tasa de informalidad se ubican en torno a sus mínimos desde el inicio de la serie estadística de la ENCFT.

En el segundo trimestre de 2025 el total de ocupados de la economía dominicana (incluyendo los formales e informales) se ubicó en 5,123,548 trabajadores, para un incremento de 121,164 nuevos ocupados netos al comparar con respecto a abril-junio de 2024.

Al analizar la dinámica de los ocupados según variables demográficas, se destaca la participación de la población joven de 15 a 39 años que concentró el 82.5 % de los nuevos puestos de trabajo. Asimismo, se evidenció que 86,532 de los empleos adicionales fueron desempeñados por personas con estudios universitarios, equivalente al 71.4 % del total generado. En términos de género, los hombres aportaron 78,440 trabajadores, mientras que las mujeres sumaron 42,724.

La tasa de ocupación (TO), es decir la relación entre el total de ocupados y la población en edad de trabajar (PET), se mantuvo en 62.8 % para abril-junio de 2025, siendo la cifra más alta en la serie de este indicador, superior en 1.0 puntos porcentuales (p.p.) respecto a la tasa del segundo trimestre del año 2024.

Al analizar el aumento interanual de 121,164 trabajadores en abril-junio de 2025, se observa que los ocupados formales incrementaron en 164,598 personas, mientras que, los informales se redujeron en 43,434 personas. De esta forma, la tasa de informalidad se ubicó en 54.0 % de la población ocupada en el segundo trimestre de 2025, para una reducción de 2.2 p.p. al comparar con el 56.1% registrado en igual período de 2024.

En lo que respecta a la evolución del desempleo, este disminuyó de 5.3 % en abril-junio de 2024 a 5.0 % en igual trimestre de 2025. Cabe destacar que la tasa de desocupación abierta (indicador de subutilización SU1), es decir, el porcentaje de los desocupados que están buscando activamente trabajo como proporción de la fuerza laboral, luego de haber alcanzado 8.0% en el primer trimestre de 2021 como consecuencia de los efectos de la pandemia, ha venido reduciéndose hasta permanecer en los últimos trimestres en torno a sus valores mínimos dentro de la serie histórica.

El grado de inserción de las personas mayores de 15 años en el mercado laboral, medida mediante la tasa global de participación (TGP), definida como el cociente entre la fuerza de trabajo (PEA) y la población en edad de trabajar (PET), alcanzó su valor máximo al registrar 66.1 % en el segundo trimestre de 2025, 0.8 p.p. por encima de la obtenida en igual período de 2024.

Informalidad total y tasa de desocupación abierta (2023-2025).Extena (BCRD).