Técnicos del BC le responden a Andy Dauhajre

El departamento de Tesorería del Banco Central (BCRD) precisó que la relación entre las emisiones de títulos de deuda externa del Gobierno y la recepción de estos fondos en el BCRD no son un tema exclusivo de República Dominicana, sino de muchos bancos centrales que históricamente han desempeñado un papel relevante en la gestión operativa del efectivo de sus gobiernos y, que por demás, no influyen en las reservas internacionales.

La opinión está contenida en un informe de Página Abierta del BCRD, en respuesta al artículo publicado en el periódico El Caribe: “Miremos al 2001, 2015 y 2017” , por el economista Andrés Dauhajre, hijo.

Según datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2025, los depósitos de gobiernos en bancos centrales alcanzaron US$3 billones en los países del bloque G7 durante los meses más críticos de la pandemia causada por el Covid-19, para un aumento significativo con relación con US$1 billón depositado previo a la pandemia, lo que no solamente sugiere una buena adaptabilidad de los esquemas de gestión de liquidez a nivel gubernamental, sino que también evidencia la permanencia en el tiempo de la dinámica de apoyo entre bancos centrales y los gobiernos para múltiples gestiones, incluyendo las asociadas al manejo de la deuda, indica.

Sostiene que el Banco Central ha desarrollado relaciones con instituciones financieras del exterior, fortaleciendo las capacidades técnicas para realizar una gestión operativa eficiente de pagos en moneda extranjera.

Asimismo, junto con Hacienda gestiona recursos provenientes de financiamientos externos y el pago oportuno de los compromisos en moneda extranjera del Gobierno programados durante el año.

“Es decir, aunque el primer destino de esos recursos sean las cuentas en bancos corresponsales del BCRD, estos fondos no permanecen de manera indefinida en dichas cuentas, por lo que no influyen de forma permanente en los niveles de reservas internacionales”, explica.

Destaca que los recursos provenientes de financiamiento externo que no se encuentran destinados al programa de pagos de deuda externa del Gobierno, son depositados en el Banco de Reservas con el propósito de financiar los proyectos contemplados en el presupuesto nacional, y para honrar otros compromisos locales en moneda extranjera.

El BCRD indica que las reservas internacionales aumentaron cerca de un 11% del producto interno bruto (PIB) entre 2020 y el 31 de julio de 2025, al pasar de US$10,751.7 millones en 2020 a US$14,208.7 millones al 31 de julio del 2025, y representar más de cinco meses de importación, y por encima de las métricas tradicionales del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 10% del PIB y tres meses de importaciones

Sostiene que el fortalecimiento de las reservas internacionales ha sido resultado principalmente del buen desempeño de los sectores generadores de divisas, como las exportaciones nacionales y de zonas francas, el turismo, la inversión extranjera directa (IED) y las remesas, y no por los flujos provenientes del financiamiento externo del Gobierno, los cuales tienen un carácter temporal dentro de las reservas.

“En efecto, durante 2024 la economía dominicana generó un total de US$43,842 millones y se proyectan unos US$46,150 millones para el 2025, para un incremento superior a los US$20,000 millones con respecto al año 2020”, indica.

La gestión de divisas es la que ha permitido al Banco Central reaccionar de manera oportuna ante episodios de excesiva volatilidad del tipo de cambio.

Recuerda que el artículo 31 de la Ley Monetaria y Financiera 183-02, le da potestad de administrar las reservas internacionales, lo que le permite invertir los recursos del referido portafolio en activos considerados como altamente seguros y líquidos, como son bonos del Tesoro Estadounidense, depósitos bancarios en contrapartes de alta calidad crediticia como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Internacional de Pagos, el Banco de Francia, entre otras entidades financieras de alto nivel.

En ese sentido, es de esperarse que los rendimientos que se observan en este tipo de portafolios se encuentren muy cercanos a los niveles de tasas de interés observados en los mercados financieros internacionales. Esto se evidenció en el periodo 2020-2021, donde los rendimientos de los bonos soberanos estadounidenses se redujeron a niveles históricamente bajos debido a los planes de estímulos monetarios implementados por la Reserva Federal para enfrentar la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la normalización de la política monetaria en las principales economías del mundo incidió en un aumento de los rendimientos a niveles superiores al 4 %, lo cual contribuyó a que este Banco Central generara ingresos anuales superiores a los US$500 millones durante el periodo 2023 y 2024.

El buen desempeño del portafolio de reservas internacionales es uno de los elementos que ha contribuido a una reducción del déficit cuasifiscal (resultado operacional) del BCRD, que ha pasado de 1.4 % del PIB en 2020 a 0.8 % del PIB en 2024.

El BCRD y MHRD reitera que mantienen una coordinación estrecha con el propósito de realizar una gestión eficiente de recepción de recursos en moneda extranjera con el objetivo de honrar los compromisos financieros que contrae el Gobierno en el exterior. Considerando el carácter transitorio de estos recursos en el Banco Central, los financiamientos externos del Gobierno no constituyen un mecanismo permanente de acumulación de reservas internacionales, dice.

De igual forma, señala que el crecimiento de las reservas internacionales de los últimos años se ha apoyado principalmente en el buen desempeño de los sectores generadores de divisas, lo cual ha venido acompañado de la profundización y desarrollo del mercado cambiario doméstico, elementos que han reforzado la resiliencia de la economía dominicana ante choques externos.