Presupuesto reformulado eleva el déficit a 3.47% del PIB

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, sometió al Congreso Nacional un proyecto de modificación de la Ley número 80-24, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el 2025, mediante el cual eleva el gasto público y también el déficit fiscal.

La iniciativa plantea la aplicación de una política fiscal contracíclica, orientada a mitigar los efectos de la coyuntura internacional y proteger el dinamismo de la economía nacional, mediante un incremento en el gasto de capital, priorizando la inversión pública como motor para impulsar la actividad económica y promover un crecimiento sostenible.

En total, los ingresos estimados para 2025 ascienden a RD$1,277,364.7 millones, equivalentes al 16.0 % del producto interno bruto (PIB) proyectado.

En materia de gastos, se plantea un aumento neto de RD$69,740.2 millones (4.7 % más que lo aprobado inicialmente), con una expansión del 20 % en el gasto de capital, equivalente a RD$35,548.25 millones, es decir, 0.4 % del PIB.

Estos recursos adicionales se destinarán principalmente a proyectos de inversión pública que estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de la Vivienda, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial y los gobiernos locales, entre otras instituciones.

Asimismo, el incremento en el gasto incluye la atención de prioridades en salud, seguridad nacional y programas sociales, además de recursos adicionales para organismos constitucionales.

Entre ellos, se destacan acciones para mejorar las condiciones de los centros de salud y apoyar la reforma policial. Como resultado, se proyecta un aumento del déficit fiscal, que pasará de 3.0 % a 3.47 % del PIB estimado para 2025. Sin embargo, este incremento será financiado principalmente con excedentes de ejercicios presupuestarios anteriores, lo que asegura que no se generen presiones adicionales sobre la deuda pública, dice una comunicación del Ministerio de Hacienda y Economía.

Asimismo, indica que este proyecto garantiza el cumplimiento de la Regla Fiscal establecida en la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, asegurando que la expansión del gasto se realice de manera equilibrada, sin comprometer la sostenibilidad ni la estabilidad macroeconómica.

Aumento apropiaciones

El proyecto de reformulación del presupuesto de 2025, presentado ante la Cámara de Diputados aumenta en RD$69,740,209.013 millones las apropiaciones de gasto a la Presidencia de la República, Interior y Policía, Defensa, Hacienda, Deportes, Agricultura y Salud Pública. Además, de al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Obras Públicas, Mivehd, la Procuraduría, la Junta Central, el Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Defensa Pública y a la Administración de Obligaciones del Tesoro.

Sepa más

Considerandos

Durante el primer semestre la economía se ha desacelerado, implicando importantes retos en un entorno internacional complejo que ha obligado ejecutar una política fiscal flexible y a la vez prudente.

Así señala Magín Díaz y el presidente Luis Abinader en cartas presentadas en la Cámara Baja.

El aumento del déficit a 3.47% del PIB no supone presiones sobre la deuda, dice.

Los ingresos ascenderán a RD$1,277,364.7 millones, incluyendo donaciones (RD1,538.5 millones).