Gobiernos de Abinader han captado más de RD$6 billones en los últimos 58 meses

En los 58 meses transcurridos entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio del 2025 el Gobierno ha percibido RD$6 billones 628,761.9 millones que equivalen aproximadamente a unos US$114,734.8 millones y, de los cuales el principal aporte (67.8%) se obtuvo por impuestos, con un monto de RD$4 billones 496, 885.9 millones, en opinión del economista Nelson Suárez.

De igual manera, los fondos provenientes del endeudamiento contribuyeron con el 24.1% de los recursos con un monto de RD$1 billón 600, 688.3 millones (US$27,407.4 millones).

Los gastos y erogaciones sumaron unos RD$6 billones 466, 783.3 millones (US$111,700 millones). Los gastos corrientes, que incluyen los intereses, fueron el 81.2% de las erogaciones y el 87.6% de los gastos con un total de RD$5 billones 248, 309.2 millones.

Mientras que los recursos destinados a los servicios sociales fueron el 42.8% del total de erogaciones y el 46.2% de los gastos.

Al explicar los resultados presupuestarios mediante un análisis titulado: Balance operaciones fiscales del Gobierno central en septiembre 2020 – junio 2025: 58 meses de ejecución presupuestaria en República Dominicana, el economista Suárez detalla que desde septiembre y diciembre de 2020 el total de ingresos ha ido en aumento.

Incluyendo donaciones, los ingresos del Gobierno central ascendieron a RD$239,526.9 millones solamente en el período septiembre-diciembre 2020, y ya en el año completo del 2024 eran RD$1, 214,866.1 millones, de acuerdo a datos oficiales, dice el economista que indica que en enero y junio de este 2025 los ingresos fiscales ascendieron a RD$619,541.7 millones.

En tanto que los gastos también crecen. Incluyendo las aplicaciones financieras el gasto total desde septiembre 2020 hasta junio 2025 fue de RD$6 billones 466,788.3 millones.

En el informe, elaborado por el economista Suárez para el Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán S.J. Campus de Santo Domingo Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), se indica que de septiembre 2020 a junio 2025 los gastos corrientes pasaron de RD$5 billones 248,309.2 millones, sustentados principalmente en egresos de consumo y remuneraciones que incluyen los sueldos y salarios.

Mientras, los gastos de capital fueron RD$744,125.5 millones, en total del período de referencia.