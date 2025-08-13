Gobernador Valdez Albizu recibe un reconocimiento del Colegio Dominicano de Economistas

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió un reconocimiento del Colegio Dominicano de Periodistas (Codeco), en colaboración con la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), entregado por el presidente del gremio económico, José Francisco Peña Domínguez, quien elogió “la notable trayectoria profesional del gobernador desarrollada en instituciones de primer orden en la República Dominicana, especialmente en el Banco Central y el Banco de Reservas, donde a lo largo de décadas con sus conocimientos y experiencia, ha contribuido con la economía de la nación, en un marco de estabilidad macroeconómica, de impulso al crecimiento y de resaltables condiciones para la inversión”.

El reconocimiento del gremio al gobernador, coordinado con la alta casa de estudios, establece que es en “honor a su destacada gestión pública y por su valiosa trayectoria como economista contribuyendo significativamente al desarrollo económico del país”.

Peña Domínguez añadió que Valdez Albizu “pertenece a una prominente y prestigiosa generación de economistas en la que se integran figuras de alcance internacional, las cuales han ocupado un papel relevante no solo en el ejercicio de su profesión, sino también como docentes en las más destacadas universidades dominicanas, lo que se evidencia en la vocación del Banco Central por instruir y motivar a los jóvenes y profesionales recién graduados que se inician en esta ciencia, como también al propio personal del Banco Central”.

El presidente del Codeco señaló que “las intervenciones del gobernador Valdez Albizu hacia la ciudadanía siempre han reflejado su interés por la transparencia de su gestión, suponiendo una luz para el entendimiento de conceptos económicos y financieros, decisiones de calado en materia de resiliencia y macro prudenciales, así como efectos macroeconómicos impulsores del crecimiento y de la estabilidad de precios”.

El gobernador Valdez Albizu ponderó al recibir la distinción “la importancia fundamental de la labor que realizan los economistas en el marco público y privado, siendo ello un testimonio sustancial del avance de un país que se rige por la gestión y el rendimiento de sus recursos económicos”.

Valdez Albizu recordó que perteneció desde el inicio en el año 1967 al equipo de los miembros fundadores del Codeco en el afán por “dignificar, proyectar y afianzar a la carrera de economista en la República Dominicana como un baluarte de ideas e iniciativas que impulsaran el crecimiento, abriéndose a nuevos horizontes y convirtiendo a la nación en un centro de inversión no sólo a nivel nacional, sino para los mercados externos interesados en recalar donde se asienta la estabilidad económica y financiera, el progreso, las oportunidades, un buen sistema financiero, la estabilidad cambiaria, el control de la inflación, un fiable sistema jurídico y la paz social”.

El gobernador ponderó explorar ámbitos de colaboración entre el BCRD y el Codeco, destinados a aumentar la divulgación, la especialización y la preparación ante las futuras oportunidades que se le presentan a la República Dominicana.

Acompañaron al gobernador el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés; el asesor económico de Gobernación, Julio Andújar Scheker; el subgerente de Regulación y Estabilidad Financiera, Máximo Rodríguez, el subgerente del departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos, Joel González; y el director de Comunicaciones, Jonathan Abreu.