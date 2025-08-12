Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La minería dominicana revierte su tendencia negativa por los precios del oro

La Cámara Minera y Petrolera (Camipe) dice que la actividad ha consolidado su recuperación con crecimiento, exportaciones y aporte fiscal en el primer semestre de 2025.

Analistas proyectan que la onza troy de oro seguirá al alza.Pixabay

Cándida AcostaSanto Domingo, RD

Según los datos de la actividad minera dominicana durante el primer semestre de 2025, el sector creció un 2.3%, revirtiendo la tendencia negativa del mismo período en 2024 (-13.7%), cuyo repunte se acentuó en mayo, cuando se registró un crecimiento interanual del 21%, impulsado por el aumento sostenido en las exportaciones y el buen desempeño de los mercados internacionales de metales, especialmente el oro.

La información corresponde a los datos más recientes del Dashboard o medición sectorial realizado por la Cámara Minera y Petrolera del país (Camipe) de hasta Julio de 2025 y el Resumen de Exportaciones Mineras.

Camipe indica que la minería reafirma su rol estratégico en la economía nacional, tanto por su contribución a las exportaciones y las recaudaciones fiscales como por la atracción de inversión extranjera.

Recalca que el sector minero dominicano muestra signos claros de recuperación y consolidación en el primer semestre de 2025, además del rol estratégico que representa en la economía nacional, tanto por su contribución a las exportaciones y las recaudaciones fiscales como por la atracción de inversión extranjera.

De acuerdo con los datos de Camipe, en términos de comercio exterior, las exportaciones mineras acumularon un total de US$1,070 millones hasta junio de 2025, con un crecimiento del 39.1% interanual. El oro continúa liderando como principal producto de exportación, representando el 90% de las exportaciones metálicas, con un valor de US$956 millones, y destinos clave como India, Canadá y Estados Unidos, señala.

El dinamismo de la minería se refleja también en las finanzas públicas, ya que las recaudaciones fiscales del sector alcanzaron los RD$7,597 millones, un incremento del 158.9% con respecto al mismo período del año anterior. 

De igual forma, manifiesta Camipe, “la minería se posiciona como el tercer mayor generador de divisas del país, con un 10.4% del total en mayo, solo por detrás de las remesas y el turismo”.

En cuanto a inversión extranjera directa, indica que el sector atrajo US$175 millones en el primer trimestre del año, representando el 13% del total nacional y marcando un crecimiento del 390% frente al mismo período de 2024 y que esos resultados confirman que el sector minero, pese a los desafíos normativos y de percepción, sigue siendo un pilar de la economía nacional.

Sostiene que es necesario, para su consolidación, seguir fortaleciendo la seguridad jurídica, contar con procesos institucionales más ágiles y continuar invirtiendo en capital humano técnico para garantizar una minería cada vez más responsable, eficiente y transparente.

Camipe reitera el compromiso de sus miembros con el desarrollo sostenible del país y aboga por políticas públicas que promuevan una minería moderna, alineada con los más altos estándares internacionales.

Recientemente, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó el crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa (IED) en los sectores energético y minero, los cuales concentraron el 40.2% del total recibido por República Dominicana durante el primer semestre de 2025, según cifras publicadas por el Banco Central (BCRD).

“El dinamismo en energía, especialmente en renovables y minería, es una muestra clara de que el país se consolida como líder regional en materia de transicisión energética y aprovechamiento responsable de sus recursos naturales”, afirmó. El sector energético recibió el 25.7% del total de la IED, unos US$743 millones, mientras que la minería concentró el 14.5 %, equivalente a más de US$419 millones.

Sepa más

Destinos

La minera Barrick Gold Pueblo Viejo es la empresa de mayor producción y exportación del oro dominicano a destinos extranjeros como es Suiza e India.

Datos

Según datos de Prointeligencia, de ProDominicana, en el semestre 2025 el país exportó un valor de más de US$1,471.8 millones en oro, por encima de instrumentos médicos, cigarros “puros” y otros.

Crecimiento

El Banco Central destaca que las exportaciones de oro crecieron 48.3 %, “impulsadas por mejoras en la producción y por los niveles históricos de precios que registra el mineral precioso en los mercados internacionales”. 

El precio de la onza troy de oro se cotizó ayer a US$3,404.70, según Bloomberg.

