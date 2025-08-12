Banreservas capta este año el 62.97% de las remesas recibidas por el sistema financiero

El Banco de Reservas ha captado más de US$1,000 millones de las remesas recibidas en República Dominicana en los primeros siete meses del 2025, monto que representa el 62.97% de las divisas manejadas por ese concepto por las entidades de intermediación financiera.

Esas remesas que ingresaron al país vía Banreservas equivalen al 14.55% de todo el mercado local, lo que evidencia su indiscutible liderazgo dentro del sistema financiero nacional y su impacto en la dinamización de la economía dominicana.

Julio fue el mes con captación récord en 2025, con el mayor monto y volumen de transacciones por el Banco, al recibir US$165.43 millones, representando el 68.35% de los US$242.02 millones en remesas ingresadas por todas las entidades de intermediación financiera en el país.

Este hito representa un crecimiento del 49% de los montos totales de remesas recibidas por la nación dominicana y un 53% en las transacciones pagadas con relación a julio del 2024, denotando un considerado aumento de la confianza depositada en el banco por la comunidad dominicana residente en el exterior.

Las cifras del Banco Central indican que solo en julio del presente año, el Banco de Reservas registró unas 603,597 transacciones por concepto de remesas, ascendente a US$165.4 millones. En comparación con el mismo mes de 2024, el país creció un 13.6%, mientras que la entidad financiera lo hizo un 49% para ostentar una participación acumulada del 15.79% del mercado.

El aumento sostenido de Banreservas en cuanto a la captación de remesas, al cierre del 2025, proyecta un monto superior a los US$1,800 millones, gracias a los más de 500,000 dominicanos que utilizan a Banreservas para el envío de divisas desde diferentes partes del mundo.

El sector de las remesas es otro segmento en que la entidad financiera juega un importante papel dentro de la banca nacional, contribuyendo transversalmente al desarrollo sostenido de la economía dominicana.