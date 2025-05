Banco Caribe reestructura su consejo de administración para consolidar su posicionamiento

El Banco Caribe anunció una reestructuración de su consejo de administración, en línea con los estándares internacionales y las normativas de gobernanza del país, con el objetivo de asegurar el crecimiento sostenible, el fortalecimiento institucional y la implementación de sus planes estratégicos.

El presidente del consejo de administración de Banco Caribe, Edmundo Aja Fleites, informó que los nombramientos fueron aprobados en la asamblea general ordinaria anual del 2025, por un periodo de tres años, en esta nueva composición, José Hernández asume el rol de primer vicepresidente, mientras que Michel Abreu Aquino fue designado como segundo vicepresidente, y Marino Almonte Montás, como nuevo secretario.

Confirmó, además, la incorporación a su máximo órgano de decisión de Nikol Hernández como miembro interno, y de Gerty Valerio y Luis Canela como miembros externos independientes, respectivamente.

Estos cambios forman parte del proceso de evolución y fortalecimiento institucional que experimenta actualmente Banco Caribe, orientado a construir una estructura de gobierno más sólida, transparente y adaptada a los desafíos del entorno financiero actual.

La integración de nuevos miembros responde al compromiso de la entidad con las mejores prácticas de gobernanza y con una visión estratégica de largo plazo.

Nuevos miembros

Nikol Hernández, con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, tiene una maestría en negocios internacionales de la Florida International University, en los Estados Unidos, ha liderado áreas de finanzas, contabilidad y operaciones de medios de pago, y se desempeña como vicepresidenta administrativa de Banco Caribe, CEO de Créditos del Caribe y asesora financiera de Inversiones Caremo.

Su formación se complementa con programas ejecutivos en liderazgo, finanzas corporativas y prevención de lavado de activos.

Mientras que Gerty Valerio cuenta con 30 años de trayectoria en los sectores de telecomunicaciones y consumo masivo, en los que ha liderado áreas de comunicación estratégica, reputación corporativa, sostenibilidad, marketing y relaciones institucionales.

Valerio ha integrado consejos y comités directivos en entidades empresariales, educativas y sociales, y también ha recibido formación especializada para miembros de consejos de administración.

Valerio es economista egresada de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), con un MBA en Negocios Internacionales, de Thunderbird School of Global Management, así como el programa en Alta Dirección Ejecutiva de la Universidad de Cambridge. Además, ha realizado diplomados y otros programas ejecutivos en prestigiosas instituciones académicas nacionales e internacionales.

En tanto que Luis Canela aporta una vasta experiencia en el sector financiero y de inversiones, con más de 45 años de trayectoria profesional. Es consultor experto en gobierno corporativo, finanzas y administración de patrimonios y ha ocupado posiciones de liderazgo en diversas empresas tanto en el país como en el extranjero.

Es egresado en ciencias económicas por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), con una maestría de The Victoria University of Manchester y programas ejecutivos de Northwestern University, mientras su compromiso con la comunidad se evidencia en su participación en organizaciones como la Liga Dominicana Contra el Cáncer y Hostos Community College Foundation, New York Presbiterian Hospital, entre otros.

La integración de estos tres nuevos miembros, que aportan experiencia y visión estratégica, contribuirán al logro de los objetivos institucionales desde una perspectiva interdisciplinaria.

Consejo de administración

Con los cambios aprobados, la entidad financiera consolida su visión de crecimiento sostenible y su evolución institucional.

Estos nombramientos representan un paso firme en la consolidación de una nueva etapa para Banco Caribe, basada en liderazgo estratégico, buenas prácticas de gobernanza y una visión centrada en el crecimiento sostenible, la transformación institucional y la excelencia operativa.

El consejo de administración de Banco Caribe queda conformado por: Edmundo Aja Fleites, presidente; José Hernández Andújar y Michel Abreu Aquino, primer y segundo vicepresidentes; Marino Almonte Montás, secretario, y Fausto Martín Cepeda Martínez, Arsenio Bautista Pérez y Carlos Valenzuela De Los Santos, miembros externos no independientes.

Asimismo, Edgar Del Toro Toral y Nikol Hernández De Los Ángeles, miembros internos, y Gerty L. Valerio De Los Santos y Luis Alejandro Canela Bueno, miembros externos independientes.