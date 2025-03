Cómo abordar la incertidumbre por el cambio climático en los estados financieros

El cambio climático no solo es una teoría, se trata de una realidad que genera cada vez más impactos significativos —directos o indirectos— en comunidades y organizaciones. Como resultado, generar información financiera adecuada y específica sobre los posibles efectos del calentamiento global en las empresas se ha convertido en un tema de gran relevancia para todas las partes interesadas.

En este sentido, y con el objetivo de generar una herramienta que ayude a mejorar la presentación de informes sobre los riesgos relacionados con el cambio climático en los estados financieros, en marzo de 2023, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) publicó un borrador de exposición que propone ocho ejemplos que ilustran cómo una entidad puede aplicar los requisitos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para hablar de la incertidumbre relacionadas con el clima y otras inquietudes en los estados financieros.

El IASB trabajó en este proyecto luego de que los encuestados de su Consulta sobre la Tercera Agenda manifestaron preocupación por la insuficiencia o incompatibilidad de información sobre los riesgos relacionados con el cambio climático en los estados financieros, en comparación con la información proporcionada por las entidades en otros informes financieros de propósito general.

Dicho proyecto también surge de la colaboración del IASB con miembros y personal técnico del Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad, que desarrolla las Normas de Divulgación de Sostenibilidad de NIIF, especialmente las S1 y S2. Los ocho ejemplos ilustrativos que se añaden a los materiales que acompañan a las NIIF son:

1. Sentencias de materialidad que conducen a divulgaciones adicionales (NIC 1/NIIF 18)

2. Sentencias de materialidad que no conducen a divulgaciones adicionales (NIC 1/NIIF 18)

3. Divulgación de supuestos: Requisitos específicos (NIC 36)

4. Divulgación de supuestos: Requisitos generales (NIC 1/NIC 8)

5. Divulgación de supuestos: Revelaciones adicionales (NIC 1/NIIF 18)

6. Divulgación sobre riesgo de crédito (NIIF 7)

7. Divulgación sobre disposiciones sobre desmantelamiento y restauración (NIC 37)

8. Divulgación de información desagregada (NIIF 18)

Aunque los ejemplos ilustrativos no son parte integral de las Normas, el IASB concluyó que son accesibles debido a que pueden utilizarse como guía para la aplicación de las Normas y son útiles para los auditores y reguladores.

Es importante aclarar que los ejemplos no añaden ni modifican los requisitos de las NIIF y que, al ser materiales adicionales, no forman parte integral de esas normas, por lo que no tienen una fecha de entrada en vigor ni requisitos de transición.

El IASB espera que los ejemplos ayuden a las entidades a emitir juicios de materialidad y proporcionar información en los estados financieros que satisfagan las necesidades de los usuarios de esos estados financieros, así como dar información adicional sobre cómo aplicar los requisitos de divulgación NIIF.

Es importante recordar que una entidad utiliza el juicio para determinar qué información es material, a efectos de revelarla en sus estados financieros; sin embargo, es muy importante recordar que este juicio se revisa en cada fecha de presentación de reporte, por lo tanto, la información que antes era inmaterial podría convertirse en material o viceversa, a medida que cambian las circunstancias de una entidad o su entorno. El IASB espera que las entidades consideren estos ejemplos a la hora de evaluar las revelaciones materiales y considerar cambios de forma oportuna.

La autora es Socia de Auditoría y Assurance en Deloitte República Dominicana