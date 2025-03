Obras con fondos de Aerodom ascienden a RD$43,951.93 millones

Un reporte presupuestario sobre las obras de infraestructura realizadas el pasado año, indican que los proyectos de infraestructura devengados y pagados con recursos provenientes del contrato del Gobierno con Aerodom, ascendió a RD$43,951.93 millones.

No obstante, según explicaciones del director general de Presupuesto (Digepres), José Rijo Presbot, la institución que dirige analiza la ejecución financiera, y el avance físico es responsabilidad de la institución ejecutora.

“Desde lo financiero no puedo concluir cual está terminada y cuál no, pues puede haber ejecutado la totalidad de lo presupuestado, pero no lo de contratado, ya que el proyecto puede ser plurianual”, precisó el funcionario a Listín Diario sobre el término de las infraestructuras, cuyos proyectos han sido objeto de cuestionamientos en términos de ejecución.

Para determinar el proceso de las obras será necesario que cada Ministerio lo establezca. Ayer, se supo que el Ministerio de Obras Públicas está revisando los contratos y los avances de las obras bajo su responsabilidad.

En materia presupuestaria hay dos obras registradas como ejecutadas en la base de datos de proyectos de 2024, publicados en el portal de la Digepres.

Una sola partida fue sacada del proyecto de presupuesto de 2024 reformulado, pese a que originalmente tiene una asignación de RD$1,716,191,362.00 y esta es la construcción del puente paralelo al puente Francisco J. Peynado, ubicado en la Provincia Santo Domingo.

Las dos partidas ejecutadas en el año 2024 fueron: La construcción del Paso a Desnivel Soterrado en la Intersección de la Avenida Luperón con Avenida 27 de Febrero (rotonda Plaza de la Bandera), ubicada en el Distrito Nacional, con una asignación de RD$ 1,773,760,000.00 y un monto devengado y pagado de RD$1,265,260,325.23.

Y, laTransferencias de capital a empresas públicas no financieras nacionales para fideicomiso (FITRAM), por un total de RD$20,285,951,746.00, devengado y pagado.

Inversión en asfaltado

La Reconstrucción de 21.90 Km de la infraestructura vial urbana del Distrito Municipal Los Alcarrizos (Zona Urbana), Municipio de Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo tiene registrados RD$110,690,981.27, como monto devengado y pagado. La asignación inicial es de RD$ 220,756,035.00.

sepa más

lista de obras

La Digepres dispone de una lista de las obras que tiene asignaciones de recursos. Entre las obras de asfaltado en la ciudad Capital se contabilizan 83, entre las que figura la reconstrucción 6.50 de kilómetros (km) de la infraestructura vial urbana del sector San Luis en el Municipio Santo Domingo Este

Asimismo, reconstrucción de 16.14 Km de la infraestructura vial urbana del sector La Ureña en el Municipio Santo Domingo Este

Reconstrucción de 9.30 Km de la infraestructura vial urbana del Distrito Municipal La Guáyiga, Municipio Pedro Brand, Provincia Santo Domingo, entre otras.