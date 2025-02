Respuestas costosas

Hay que tener cuidado en cuanto a la forma como se reacciona ante lo que pudiera interpretarse como una ofensa, o peor todavía, una agresión. Es una experiencia común en edad escolar encontrar compañeros de clase que hacen uso de su mayor tamaño y fuerza física para imponerse sobre otros alumnos percibidos como más débiles. Responder a ese comportamiento desafiándolos a pelear puede ser visto como una manifestación de gallardía, merecedora de elogios y admiración. Se valora en esos casos la actitud de no dejarse amedrentar por la obvia diferencia de poderío, siendo interpretado como una muestra de determinación, de disposición de afrontar las consecuencias del combate en defensa del honor vulnerado.

Pero aparte de la satisfacción de no haberse doblegado, y de que su actitud haya merecido comentarios laudatorios, esa clase de decisiones puede tener resultados adversos. En un contexto menos apasionado, sería preferible optar por otros tipos de respuesta, o ser pacientes y aguardar por oportunidades futuras en las que el terreno de la confrontación esté más nivelado. No sería cobardía el motivo de una reacción más prudente, sino una expresión de estrategia racional, más pausada y productiva, sobre todo si la selección del camino a seguir incide sobre otras personas.

Ante las deportaciones que las nuevas autoridades estadounidenses llevan a cabo en cumplimiento de sus propuestas electorales, Colombia reaccionó a lo que calificó como un maltrato a sus ciudadanos impidiendo en un primer momento el desembarque de los deportados trasladados a su territorio, lo que provocó que los EE.UU. tomaran medidas de represalia, entre ellas la imposición de una tarifa arancelaria del 25% a los productos colombianos, lo que a su vez fue respondido por Colombia con una tarifa similar a los bienes estadounidenses, quedando el incidente solucionado poco después al aceptar Colombia la llegada de los deportados.

Cada nación, evidentemente, tiene la potestad de decidir cómo reacciona en circunstancias como ésa. El abanico de respuestas racionales, sin embargo, no es igual en todos los casos. No sería lo mismo, digamos, que el país afectado fuese Inglaterra, Japón o algún miembro de la Unión Europea, con mayores recursos y una gama más amplia de alternativas viables. Muy distinta es, por ejemplo, la situación de nuestro país, altamente vinculado con los EE.UU. en materia de remesas, comercio, turismo e inversiones. Si consideráramos haber sido maltratados, no parecería que dispusiéramos de medios individuales para adoptar exitosamente posiciones desafiantes. Si esa limitación nos molestara en demasía, lo que deberíamos haber hecho desde hace años era evitar que la estructura de nuestra economía fuese vulnerable a decisiones externas, objetivo muy difícil y que hubiera probablemente implicado mucho menores tasas de crecimiento que las que hemos alcanzado.