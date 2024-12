Proindustria registra un aumento de naves

El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) celebró su decimoséptimo aniversario, con una eucaristía de Acción de Gracias, en la que el director general, Rafael Cruz Rodríguez, destacó el compromiso de esta institución en el apoyo a la industria manufacturera nacional, el éxito de la IV Feria de Innovación y Emprendimiento y la implementación de nuevas políticas para favorecer al sector industrial, con una mayor participación de las mujeres.

La misa de este miércoles, 04 de diciembre, se efectuó en la Iglesia Nuestra Señora de La Altagracia, en el Ministerio de Defensa, con la participación de personalidades invitadas, representantes del sector industrial, funcionarios del Gobierno y colabores de Proindustria.

La eucaristía de Acción de Gracias unió a los presentes en un emotivo encuentro para agradecer a Dios por los 17 años de función de la entidad que procura planes y programas para las pequeñas, medianas y grandes empresas de la República Dominicana, por lo que el director Cruz Rodríguez ratificó la decisión de continuar trabajando en beneficio de los centros de producción, como lo ha hecho en sus ocho meses de gestión, el procura del desarrollo de los parques de zonas francas y la atención de calidad a las empresas que se deciden instalarse en el país, para generar empleos, operar en base reglas de calidad y aportar el desarrollo económico del país.

La homilía de la liturgia estuvo a cargo del capellán Víctor Tavarez, quien resaltó el valor del agradecimiento a Dios y llamó a reconocer el sentido de la vida.

En tanto, Cruz Rodríguez pronunció las palabras de gratitud por los logros del trabajo institucional durante su dirección. Agradeció a Dios porque Proindustria ha honrado su compromiso y visión de ser la institución reconocida por las políticas que articula para los proyectos innovadores y la calidad de sus servicios. “Gracias a todos por estar aquí. Este es un maravilloso día, pues, Proindustria está cada vez más comprometida con su labor y más cerca de los sectores a los que nos debemos, Dice la Santa Biblia en Isaías 40:31 cito: “Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán las alas como águilas; correrán y no se cansarán; caminarán y no se fatigarán”, termino la cita. Hoy, es un día muy especial para nosotros, como ustedes saben, estamos conmemorando el decimoséptimo aniversario y quiero aprovechar la ocasión para expresarles lo orgulloso que me siento por el hecho de poder contar con un equipo de trabajo sobresaliente, ustedes son el alma de la institución”.

Manifestó su satisfacción por dirigir a Proindustria. “Este año 2024, nos trajo dirigir una institución con una historia y una trayectoria destacada Se remonta a 1962, con la creación de la antigua Corporación de Fomento Industrial, que luego fue transformada en 2007, en la actual PROINDUSTRIA. Estamos enfocados en transformar la institución en un modelo de calidad y transparencia, con resultados en excelencia”.

Afirmó que el presidente Luis Abinader le ha depositado su confianza y no lo van a defraudar, tras animar al personal a fomentar el trabajo en equipo y a pasar una feliz Navidad.

Cruz Rodríguez expresó que junto a todos los dominicanos celebra el aniversario de Proindustria, “Estamos poniendo toda nuestra energía en tener mejores resultados, con trabajo en equipo y en armonía, como nos enseñó Jesús, quien trabajó con sus 12 discípulos.

Sobre la VI Feria de Innovación y Emprendimiento 2024, celebrada del 6 al 8 de noviembre, en la ciudad de Santiago, resaltó que culminó con un rotundo éxito, con la participación de cientos jóvenes, empresas expositoras, al ser la versión que exhibió la mayor cantidad de proyectos con avances tecnológicos.

Recordó que la IV Feria mostró alrededor de 60 proyectos innovadores y Proindustria trabaja en las tres patentes presentadas en este evento, que incluyó temas de inteligencia artificial, robótica, entre otros, y una Ronda de Negocios con 41 empresas, de las 13 correspondieron a zonas francas.

Indicó que Proindustria recientemente implementa un nuevo Reglamento para Reconocimiento de la Inversión, el cual permite a las empresas privadas realizar inversiones significativas en la construcción de modernas naves industriales dentro de las zonas francas operadas por esta entidad, el cual marca un hito en la política industrial del país, al asegurar que las infraestructuras queden como activos del Estado.

Asimismo, “el Consejo Directivo de Proindustria aprobó la construcción de una nueva nave industrial en la Zona Franca de La Vega, con inversión de más de RD$190 millones”.

A la misa de Acción de Gracias estuvo el subdirector técnico de Proindustria, Nilo de la Rosa; el subdirector general, Cristian Ceballos; la viceministra de la Mujer, Dary Sánchez; el subdirector de Aduanas, Michael Lugo; el vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), Ángelo Viro; el viceministro de Industria y Comercio, Ángel Checo; colabores de Proincustria, entre otros asistentes.

Convenio interinstitucional

Cruz Rodríguez precisó la trascendencia de haber firmado este año el convenio interinstitucional para la creación de la Mesa Intersectorial del Programa Pro-Mujeres Industriales, en el que 19 instituciones clave del sector en República Dominicana, aunaron esfuerzos para fomentar la participación de las mujeres en el sector industria, entre los que participan la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), los ministerios de la Mujer, de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

El funcionario destacó el compromiso con la calidad, mediante la celebración del seminario para certificar al personal en auditores internos en ISO 9001

Dijo que, en procura de la eficacia del trabajo venidero, efectuaron la planificación Estratégica Institucional 2025-2028, estableciendo las prioridades del organismo hacia los próximos cuatro años, definiendo la gestión humana, la calidad de los servicios administrativos, la sostenibilidad y el desempeño financiero.

Señaló que desde su llegada a Proindustria ha visitado todos los parques de zonas francas y efectuado reuniones con los empresarios que desean ampliar sus operaciones y generar nuevos empleos para fortalecer el sistema laboral dominicano.

Cruz Rodríguez citó el orgullo de Proindustria por superar las metas de Registro y Calificación Industrial por tercer mes consecutivo en agosto de este año, cuando el Registro Industrial se incrementó en un 67% y la Calificación Industrial tuvo un crecimiento de un 80%. Hubo un crecimiento considerable en varias áreas clave, registrando 30 empresas, para un incremento de un 67%, y el Registro Industrial fue de 77 empresas. Señaló que se registraron nueve Calificación Industrial nuevas, superando las 5 que estaban proyectadas.

Desarrollo con la Ley 242-20

El director de Proindustria resaltó el avance del sector industrial manufacturero con la implementación y la promoción de la Ley 242-20, la cual modificó la Ley 392-07, de incentivo a las industrias importadoras de maquinarias. Exhortó aprovechar las facilidades que brinda esta normativa, para el crecimiento y la modernización del sector, impulsando una mayor competitividad en los mercados locales e internacionales.

Expuso las ventajas de la exención del 50% del ITBIS en la importación de maquinarias, “con lo que se aliviana la carga financiera de las empresas, incentivando su crecimiento competitividad. El funcionario, abogado y político, también aprovechó para resaltar la labor de los colaboradores de la institución. “Contribuyen diariamente con el mejor desempeño de Proindustria”.

Asimismo, Cruz Rodríguez recordó que Proindustria surge en virtud de la promulgación de la Ley 392-07, sobre Competitividad e Innovación Industrial, del 4 de diciembre de 2007, la que la faculta a actuar como actuar como “ente regulador y representativo de todos los proyectos, planes y medidas del Sector Industrial del país. El objetivo principal de esta legislación es promover el desarrollo competitivo de la industria manufacturera nacional”.