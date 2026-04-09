Aguaceros causan múltiples averías en el sistema eléctrico

Las lluvias ocurridas desde la madrugada de ayer, miércoles 8 de abril, dejaron huellas en el sistema eléctrico nacional, ocasionando averías en las redes de distintos sectores del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

La empresa distribuidora de electricidad del Sur (Edesur) informó que se originaron averías en las subestaciones Los Prados, Paraíso y Arroyo Hondo, del Distrito Nacional; del kilómetro 10 ½ de la Autopista Duarte y Alfa, dejando como resultado la interrupción del servicio de electricidad en distintas zonas.

Asimismo, señaló que adoptaron medidas preventivas desenergizando algunos sectores para garantizar la seguridad de sus clientes frente al peligro por las inundaciones.

La empresa distribuidora de electricidad del Este (Edeeste) también notificó fallas en el suministro eléctrico por averías, las cuales afectaron sectores como Mata Gorda, Maricao, Yuca, Km. 23 en Sierra Prieta. Asimismo, en la zona de Capotillo, específicamente en Ciudad de la Salud, Villa Juana y Villas Agrícolas.

Las insistentes lluvias de este miércoles produjeron importantes inundaciones en distintos puntos de la ciudad, como en el cruce de Manoguayabo, Isabel Aguiar, Los Ríos, Los Prados, entre los kilómetros 18 y 22 de la autopista Duarte en Santo Domingo Oeste.

edesur Restablece servicio a 300,000 clientes

Como parte de un despliegue ágil y coordinado de sus equipos técnicos y brigadas, Edesur Dominicana logró dar respuesta y restablecer el servicio de energía eléctrica en más del 95% del suministro tras solucionar las averías generadas en su área de concesión por los torrenciales aguaceros de las últimas horas.

Las interrupciones del servicio eléctrico por causa del fenómeno atmosférico representaron un desafío significativo para la infraestructura eléctrica de la empresa, debido a que afectó al 34.56% de sus circuitos, con la salida del servicio de cuatro subestaciones que ya están operando con normalidad.

Un total de 304,011 clientes, equivalente a un 34% del total, se vieron afectados en el suministro eléctrico debido a interrupciones causadas por las precipitaciones.

Edesur logró restablecer durante una ardua labor todos los circuitos en las subestaciones Los Prados, Paraíso, kilómetro 10 ½ de la Autopista Duarte y Alfa.

Como parte de la ejecución de su plan de contingencia, la empresa desplegó un agresivo operativo integrado por técnicos y brigadistas que asistieron las eventualidades presentadas, tanto en zonas urbanas y rurales en situación de inundación, bajo cumplimiento estricto de los protocolos establecidos.

En ese sentido, logró elevar el porcentaje de abastecimiento de 66.57% de los circuitos e ITCs averiados por las lluvias, hasta llevarlo a más de un 95%.