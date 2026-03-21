Joel Santos: escenario extremo podría producir presiones temporales al costo de la generación

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, indicó que el Gobierno ha activado un esquema de monitoreo permanente y coordinación interinstitucional para anticipar cualquier impacto en el sistema energético nacional.

No obstante, el funcionario sostuvo que, aunque no proyectan un aumento significativo del déficit eléctrico en términos estructurales, “un escenario extremo podría generar presiones temporales en los costos de generación y, a su vez, en el déficit eléctrico”.

Santos, en respuesta a preguntas del Listín Diario, expuso que han sostenido reuniones con los generadores térmicos para evaluar sus niveles de inventario de combustibles, contratos de suministro y planes de contingencia.

“Esto nos permite garantizar la continuidad operativa del sistema, incluso en escenarios de tensión prolongada en los mercados internacionales”, aseguró Santos.

Agregó que en cuanto al déficit eléctrico, el enfoque ha sido preventivo y que están incorporando gradualmente nueva capacidad de generación, incluyendo plantas a gas natural que aportarán mayor firmeza al sistema y reduciendo sus costos en el tiempo, así como sistemas de almacenamiento en baterías que contribuirán a estabilizar la red, especialmente en horas de mayor demanda.

“Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad, en el sentido de que el país cuenta con una planificación energética responsable, con inversiones en marcha y con una visión clara de seguridad energética, que nos permite enfrentar este tipo de coyunturas con mayor preparación y capacidad de respuesta”, refirió el ministro Joel Santos, indicando que el país cuenta con una matriz de generación diversificada y resiliente.

Manifestó que “las primeras medidas de planificación, suministro, almacenamiento y fijación de precio han sido tomadas; pero, en ese sentido y sin ignorar las realidades que el mundo de hoy enfrenta, sumado a una posible extensión del conflicto, otras medidas pudieran ser tomadas conforme las circunstancias lo vayan exigiendo.

El impacto de la crisis en Medio Oriente a marzo de este año se manifiesta principalmente en un aumento controlado de los precios de los combustibles y una presión significativa sobre el presupuesto nacional para mantener subsidios que eviten alzas mayores.