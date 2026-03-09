Apagones de hasta siete horas afectan a diferentes sectores

“Llegué a mi casa a las tres de la tarde el sábado y ya no había luz y fue casi a las 11:00 de la noche que llegó, no pude hacer nada y hoy (domingo) menos, porque desde que amanece se va, esto es insoportable”, explica molesta Mirtha Fernández ante la falta de energía eléctrica que afecta a Marbella II en los Frailes, Santo Domingo Oeste.

Ese mismo panorama se reporta en distintos sectores del Gran Santo Domingo como Alma Rosa I, La Isabelita, Los Girasoles, La Esperilla, Los Frailes, Villa Mella, San Isidro Villa Duarte, Ciudad Modelo, Ciudad Bonita, y en en sectores de provincias como en San Pedro de Macorís.

“Pues aquí, Alma Rosa I, ha dando una tanda. Ejemplo, el jueves se fue antes de las 8:00 de la mañana, regresó a las 11, duró 10 minutos y se fue hasta las 1:00 de la tarde”, señaló María Pinales al ser consultada por Listín Diario.

Agregó que su cuñado, que vive en La Isabelita, ha tenido que dormir sin luz varias veces esta semana, lo que le ha generado muchos problemas de salud y en su trabajo.

Laura Paniagua, residente en Los Girasoles reporta que en su localidad se ha ido varias veces en las noches, “exactamente cuantas horas no sé porque me doy cuenta en la mañana, pero esto no se soporta”.

Expresó que no entiende cómo es que ningún gobierno ha podido solucionar el problema eléctrico. “Yo creo que ese es el gran problema del país, así no hay forma de que la gente logre vivir mejor, ni entienda a qué es que se refiere el Gobierno cuando habla de crecimiento económico”, enfatizó Paniagua.

Averías reportadas

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), reportó mantenimientos programados para este fin de semana en los siguientes sectores: Villa Mella en los circuitos BNV102, BNV103 y BNV104, afectando a Colinas del Arroyo II, Ciudad MOdelo II, Ciudad MOdelo I, avenida Jacobo Majluta (desde la entrada de Los Cazabes hasta el Cementerio Memorial), Residencial Ita Esther, Ciudad Bonita, Roalva, Dorado III, la Urbanización Eugenio Marí de Hostos.

Edeeste también reportó avería en Hainamosa, en el circuito HAM006, afectando al sector Jhon F. Kennedy, El Perla, Los Solares-Villa Liberación, Margara, Residencial Acasia Oriental, Tamarindo, y otros.

Otra avería reportada por Edeeste fue en El Brisal, la cual impactó a San Isidro Labrador, la Base Militar de San Isidro, Los residenciales Amanecer, Filadelfia II, Filadelfia V, Roble VI, Brisa Oriental, Prado Oriental, Paseo del Este, Palmera Oriental, y otros sectores aledaños.

Las averías y los mantenimientos programados son avisos recurrentes en las diferentes empresas de distribución de energía,

En el caso de la Empresa de Distribución de Energía del Sur (Edesur), se anunció mantenimiento programado en el Distrito Nacional (Naco, Ensanche La Fe, Ensanche Kennedy y el barrio La Unión, Mirador Norte, Bella Vista, Ensanche Quisqueya y Piantini), lo que generó interrupciones eléctricas por cuatro horas, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. También en Barahona y Peravia.

Según las EDE

Según el Informe Diario Ejecutivo de Operaciones del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI), correspondiente al sábado, problemas de transmisión y causas internas de distribución fueron las razones de la energía no suministrada, un total de 518.094 KWh. Algunas generadoras se encontraban indisponibles por gestión de combustible y causa interna.