Joel Santos presenta en Toronto modernización minera y avance estratégico en tierras raras

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, presentó ante líderes de la industria minera mundial la transformación estructural que experimenta República Dominicana, durante su participación en el Roundtable on Global Opportunities: Dominican Republic, celebrado en el contexto de la convención internacional PDAC 2026.

En la exposición, el ministro compartió lo que definió como “una historia de transformación institucional y estratégica”, enfocada en modernizar el marco regulatorio, fortalecer la gobernanza y posicionar al país como un nodo confiable dentro de las cadenas globales de suministro de minerales críticos.

“No se trata solo de geología o regulaciones. Se trata de previsibilidad, estabilidad y visión estratégica en un mundo que está reconfigurando sus cadenas de suministro”, afirmó Santos.

Tres pilares: geopolítica, geología y gobernanza

El titular de Energía y Minas explicó que existen tres razones fundamentales por las que el país representa hoy una oportunidad de inversión. En el plano geopolítico, sostuvo que las economías occidentales buscan diversificar fuentes de minerales críticos, especialmente tierras raras, en un contexto de creciente fragmentación global.

En cuanto a geología, subrayó que el país no depende de un solo recurso. Pueblo Viejo, una de las minas de oro más grandes del mundo, cuenta con más de 40 años de vida útil restante.

Además, el país posee potencial en ferroníquel, insumo clave para acero inoxidable utilizado en infraestructura energética, y avanza en la exploración de tierras raras en la Reserva Fiscal Minera de Ávila, en Pedernales, donde se estiman 150 millones de toneladas brutas de recursos preliminares.

El ministro explicó que el proyecto de tierras raras cumple con estándares internacionales NI 43-101 y proyecta estudios de factibilidad para 2027.

En el eje de gobernanza, Santos resaltó que en los últimos 18 meses se ha impulsado la mayor modernización institucional en décadas. En agosto de 2024 fue creada la Empresa Minera Dominicana (Emidom), encargada de gestionar reservas estratégicas y permitir participación estatal sin desplazar la inversión privada.

Asimismo, anunció que en los próximos días será sometida al Congreso Nacional una nueva Ley de Minería, la primera reforma integral en 55 años. Expresó que el proyecto incluye digitalización del catastro minero, plazos definidos de aprobación, cierre obligatorio de minas con garantías financieras, mayores estándares ambientales y mecanismos de estabilidad jurídica.

La minería como pilar estructural

Santos manifestó que la minería representa el 18 % de las exportaciones totales, al alcanzar US$2,600 millones en 2025, un crecimiento interanual del 52 %, y precisó que la inversión extranjera directa en el sector alcanzó US$556.3 millones en 2025, equivalente al 13.6 % de la IED total.

“El sector genera 7,332 empleos directos y más de 25,000 indirectos, con los salarios promedio más altos de la economía dominicana”, indicó.

Llamado a alianzas estratégicas

Joel Santos concluyó invitando a inversionistas, socios de exploración y compradores estratégicos a establecer alianzas de largo plazo.

“La oportunidad es real. El cronograma es claro. El marco institucional está en marcha. Si el mundo toma en serio la diversificación de cadenas de suministro, los criterios ESG y el desarrollo de tierras raras, la República Dominicana debe estar en su radar”, expresó.

Con esa presentación, el país consolida su proyección internacional como jurisdicción minera moderna, diversificada y alineada con los desafíos energéticos y tecnológicos del siglo XXI.