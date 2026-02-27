Abinader: el primer proyecto de hidrobombeo de 250 MW arranciará este año

El presidente Luis Abinader anunció que este año el Gobierno dejará iniciado el primer proyecto de hidrobombeo del país, en Sabaneta, provincia San Juan, con una capacidad de 250 megavatios.

“Este proyecto permitirá gestionar de manera más eficiente la creciente generación renovable y robustecer la confiabilidad del suministro nacional. Asimismo, culminaremos este año la presa de Guayubín, avanzamos en la construcción de la presa de Guaigüí e iniciaremos la presa La Gina en Baní, ampliando nuestra capacidad hídrica, energética y productiva”.

Infraestructuras en las comunidades

En su discurso de rendición de cuentas, el jefe del Estado dijo que esas infraestructuras no solo generan energía; transforman territorios.

“Las comunidades de la Sierra, de la Presa de Tavera y de Cambita–Los Cacaos están viviendo una verdadera transformación gracias a los proyectos viales y de integración territorial que ejecutamos en las zonas de impacto de presas e hidroeléctricas, llevando conectividad, oportunidades y desarrollo donde antes había aislamiento. Así demostramos que cada obra energética es también una obra social, que ilumina hogares y al mismo tiempo abre caminos de progreso”.

Soberanía energética

“Es soberanía energética, es menor dependencia externa, es reducción de emisiones, es competitividad para nuestra economía. Porque la transición energética también es equidad territorial” destacó.

Hizo un recuento que desde el año 2020, cerca de 9,000 viviendas han sido electrificadas a través del programa Llevando Luz, impactando a más de 30,000 personas. Solo en 2025 ejecutamos 51 proyectos de electrificación rural y suburbana, beneficiando a más de 2,100 familias en provincias fronterizas y vulnerables.

Inversión de RD$1,488 millones

En el sector eléctrico, durante el ejercicio 2025 las tres empresas distribuidoras realizaron casi 900 mil adecuaciones de suministros, inspecciones y procesos de normalización, fortaleciendo la legalidad y la eficiencia del sistema.

“Se instalaron 566,879 medidores, avanzando decididamente hacia una red más moderna y transparente. Se contrataron 357,888 nuevos clientes y se ejecutaron 92,642 desmantelamientos por irregularidades detectadas.

Dijo que se instalaron 11 transformadores e intervinieron 67 subestaciones, con una inversión de RD$1,488 millones, beneficiando a 1,625,803 clientes y reduciendo los cortes de energía que afectaban a las familias dominicanas, especialmente en los meses de verano.