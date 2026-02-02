Usuarios del servicio eléctrico registran 31,712 reclamaciones en Protecom

Durante el trimestre comprendido entre octubre, noviembre y diciembre 2025, la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom) registra 31,712 reclamaciones de los usuarios del servicio eléctrico en un contexto de aparente control de las interrupciones, un poco más que el trimestre precedente cuando los reclamos totales a las Edes y compañías de circuitos aislados llegaron a 27,090.

Independientemente de las reclamaciones por altas facturaciones, mala calidad, cortes de energía que los usuarios no aceptan, cargos incorrectos o irregularidades, varios usuarios han manifestado a Listín Diario que han sufrido el daño de varios equipos eléctricos en momentos de interrupciones de energía.

De hecho, según el Protecom los reclamos de ese tipo son distintos y se realizan mediante una solicitud a esa entidad con una certificación de artefactos eléctricos quemados.

Para hacer este tipo de solicitud los usuarios deben colocar el número de NIC (contrato con la distribuidora que identifica el medidor del consumidor) y luego de ser contactado por el Protecom ofrecer las informaciones para luego de ser evaluada y presentada a la distribuidora que pertenece ese circuito y pueda ser atendida en un plazo de 30 días.

Una usuaria sufrió el daño de una nevera LG grande, inverter, con dispensador de hielo y agua, los equipos que usa para trabajo remoto (una laptop, y una impresora Canon). Tampoco enciende el microondas.

Mientras que otro usuario residente en Santo Domingo, cerca del área comercial de la avenida Jhon F. Kennedy sufrió el daño de una estufa eléctrica, por la misma causa: interrupciones de energía hace unas dos o tres semanas, según se informó.

La mayor dificultad es que muchos usuarios no hacen las reclamaciones por equipos quemados o dañados por problemas eléctricos por desconfianza en que las gestiones puedan resultar favorables en las empresas distribuidoras que, en ocasiones atribuyen el problema a asuntos internos de las viviendas para trasladar la responsabilidad y no asumir el daño que ocasionan los “picos de voltajes” y los vaivenes del suministro, sobre todo, cuando se producen averías.

De hecho, no se conoce el dato de las reclamaciones por artefactos eléctricos quemados, porque además de que no registran en reclamos, aunque según autoridades del sector no son muchas y las que llegan al Protecom son canalizadas para luego exigir a las Edes.

En casos de daños producidos a las instalaciones (casas, edificios, apartamentos) y artefactos eléctricos del cliente o usuario titular del medidor debe solicitar una certificación a Protecom, de la Superintendencia de Electricidad (SIE), entidad que tendrá a su cargo la responsabilidad de emitirla. Con esto se busca establecer si la causa o los daños producidos por un evento ocurrido en las instalaciones eléctricas de su suministro ha sido responsabilidad de la empresa distribuidora.

Según el portal de Protecom, la SIE expedirá certificación de responsabilidad, previa evaluación de las causas, "y en caso de imposibilidad de determinar su responsabilidad, se auxiliará de peritos en la materia cuya remuneración será pagada por el perjudicado pudiendo transferir los mismos a cargo del responsable de los daños causados”.

Asimismo, en todo caso, la SIE podrá reservarse el derecho a acogerse o no a la opinión del perito y declararse incompetente. La evaluación de las indemnizaciones por daños y perjuicios será competencia de los tribunales ordinarios, dice textualmente.

Reclamos de usuarios

En el trimestre octubre, noviembre y diciembre 2025, del total de reclamaciones, ascendentes a 31,712, 147 fueron anuladas por no cumplir los requisitos; 7,347 fueron procedentes, es decir, el Protecom entendió que eran factibles; 15,143 fueron improcedentes y se registran 52,513 acumuladas en trámite.

En ese último trimestre del año pasado, Edeeste registró 13,880 reclamaciones, resultando esta distribuidora la mayor cantidad de quejas. En Edeeste fueron anulados 35 casos, 3,215 fueron procedentes, 8,127 improcedentes de un total de 11,342 decisiones. Hay 24,934 quejas acumuladas en trámite.

Edesur registra 11,746 reclamaciones, de las cuales 65 fueron procedentes; en Edenorte se registra la menor cantidad de reclamos de las tres distribuidoras del Estado, con 6,055.

Del total de reclamaciones en Edenorte, desde octubre a diciembre pasado, hay 45 quejas anuladas, 1,858 resultaron procedentes, 2,477 improcedentes de un total de 4,335 decisiones.

Las compañías que ofrecen servicios eléctricos en las zonas turísticas casi no presentan reclamaciones. En El Limón fueron cuatro casos, en Punta Cana Macao hay tres, en Juanillo, uno; en Costa Sur Casa de Campo, uno; y la compañía turística de servicios Puntacana, Cap Cana Caribe y Bayahíbe no reportan ningún tipo de queja (cero).

En el trimestre de agosto, septiembre, octubre 2025, también Edeeste registra la mayor cantidad de reclamos con 12,775, Edesur 9,225 y Edenorte 5,062.

Sepa más

Rol

Es responsabilidad de Protecom informar el estado de las reclamaciones, recibir las solicitudes de certificaciones de efectos quemados, reclamaciones pendientes de decisión, decisiones emitidas, certificación de no existencia de reclamación pendiente de decisión, orientación sobre procesos, deberes, derechos y obligaciones de las empresas distribuidoras y de los clientes titulares o usuarios.