Suiza expresa interés en fortalecer cooperación energética y minera con el país

La embajadora de Suiza en República Dominicana, Rita Hämmerli-Weschke, resaltó el interés de su país en fortalecer la cooperación bilateral en los sectores energético y minero, al tiempo que valoró como positiva la gestión que desarrolla el Ministerio de Energía y Minas, encabezado por Joel Santos.

La representante diplomática emitió esas consideraciones durante una visita de cortesía realizada al ministro Santos, con motivo de su retiro del servicio consular.

En el encuentro, realizado en el salón del Consejo del Ministerio de Energía y Minas, se intercambiaron impresiones sobre oportunidades de colaboración bilateral, así como pasar balance a la relación institucional sostenida durante la misión diplomática de la embajadora en la nación dominicana.

El ministro Santos agradeció el respaldo brindado por la legación suiza durante su gestión y abordó con la diplomática las posibilidades de promoción y comercialización del larimar en el mercado suizo.

“Suiza es un mercado importante para nuestra piedra nacional, el larimar. Cuando usted regrese a su país y vean esa muestra de esta piedra semipreciosa, muchos querrán saber de dónde viene y cómo adquirirla”, expresó Santos, quien, además manifestó disposición de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación.

“Usted siempre será bienvenida y estamos a la orden en lo que pueda ser de ayuda. Que disfrute su retiro”, añadió.

De su lado, la embajadora informó que su reemplazo asumirá funciones en marzo próximo y que llegará desde la ciudad de Chicago. Además, reiteró que Suiza tiene un importante potencial para aportar a República Dominicana en áreas vinculadas a la energía y la minería.

“Tengo recuerdos muy agradables que me llevo de República Dominicana, así como buenas amistades que he cultivado en este hermoso país”, manifestó Hämmerli-Weschke al referirse a su experiencia diplomática en el país.

Como parte del encuentro, la embajadora entregó a Santos un obsequio representativo de la cultura suiza: la tradicional navaja suiza, reconocida internacionalmente como símbolo de funcionalidad y practicidad.

En la reunión también participaron la directora de Gabinete, Carmen Minaya; el director de Relaciones Internacionales, Gustavo Mejía-Ricart del Rosario e Ignacio González Franco, analista de Asuntos Multilaterales del ministerio.