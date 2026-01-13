Más de RD$13,800 millones para estabilizar la tarifa eléctrica

El subsidio al sector eléctrico, conocido como FETE (Fondo para la Estabilización de la Tarifa Eléctrica), creado en el 2003 con la finalidad de proteger a la población vulnerable de los altos costos de la energía por las alzas del precio del petróleo, cerró entre septiembre, octubre y noviembre del pasado 2025 en RD$13,823.7 millones.

El dato, contenido en la resolución SIE-176-2025-TF-, señala que la tarifa eléctrica se mantiene invariable. A la vez, pone a disposición del público las tablas tarifarias por consumo para el trimestre enero-marzo 2026 y las tarifas de compras y de referencia, a modo de transparentar el proceso.

Desde cerca de cuatro años el Gobierno destina el aumento que se genera en los costos de compra de energía de las empresas distribuidoras de electricidad al FETE, subsidio que ha mantenido invariables las tarifas a los usuarios del servicio eléctrico nacional, a pesar de que esa variación figura en el Pacto Eléctrico. Solo en los primeros cuatro meses de 2024 el monto llegó a RD$30,800 millones y luego superó los RD$100,000 millones al cierre de ese año.

Entre septiembre, octubre y noviembre del 2025 algunos cargos por energía reflejaron precios menores, pero otros subieron los costos de las EDES, empresas que reciben el subsidio que se originó para proteger al 80% de los clientes que son los que consumen menos de 700 kilovatios hora mensual.

La referida resolución consta de ocho artículos. En el primero enfatiza que no habrá variación, en el segundo, y en el tercero presenta el cuadro tarifario de las tarifas de referencia y de transición que deberán aplicar las empresas Edesur, Edeeste y Edenorte a sus clientes de las categorías BTS-1, BTS-2, BT, BTH, MTD-1, MTD2, Y MTH.

El artículo cuatro presenta los precios por cargo fijo por rango de consumo hasta 100kwh y de 101 kwh en adelante; y los cargos por energía, entre otros.

Asimismo, también presenta el cuadro tarifario que se aplica al circuito aislado de Pedernales.

La información fue también confirmada con el experto José Luis Moreno San Juan, investigador del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IUASD), quien señaló que por el momento al FETE no se ha aprobado un ajuste de tarifas, sino que se le ha sugerido indicar el costo real y cuanto se subsidia, para que el consumidor esté informado del costo de la energía y pueda ajustar sus hábitos de consumo.

“Por ese se menciona siempre el valor indexado, y el valor aplicado y la diferencia es el FETE”, indicó el experto en energía.

Desde 2022 sigue igual

En abril del 2022 la SIE emitió la resolución SIE-021-2022-TF, atendiendo a lo establecido en el Pacto Eléctrico, de impactar las tarifas de los clientes residenciales y lo hizo en un 9%. La resolución también aplicó a los clientes del circuito aislado que opera Edesur en la provincia de Pedernales, con rango de consumo de 0 a 300 kilovatios hora.

Esa vez, las facturas de clientes BTD (con potencia máxima) incluyeron un cargo fijo mensual que se aplicó incluso si el cliente no consumía y un cargo por energía, el cual se obtiene multiplicando los kWh consumidos por su precio unitario.

Las facturas de clientes BTS1 (residencial) y BTS2 (comercial) incluyen un cargo fijo mensual que varía dependiendo del consumo del cliente. La tarifa Baja Tensión Horaria (BTH) y la MTD1, MTD2 y MTH también tienen cargos fijos por energía y por potencia.

Sepa más

Tarifas

El Fondo para la Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE) surge de la diferencia entre el precio al que las EDE venden la energía a los clientes finales y el precio al que compran la energía a las Empresas Generadoras de Electricidad.

La diferencia entre las tarifas de Baja Tensión (BT), Baja Tensión Simple (BTS) y Baja Tensión con Demanda (BTD) es el tamaño de la carga eléctrica conectada a la red, si es mayor a los 10 kW de potencia le corresponderá la tarifa BTD,y si es menor la BTS.

La tarifa de Media Tensión con Demanda Uno (MTD1) aplica a grandes consumos residenciales, o de mediados y grandes comercios. Otras son la Baja Tensión con demanda horaria (BTH) y la Media Tensión con Demanda Horaria (MTH).