Gastos de las EDE suben US$2.4 millones entre enero y agosto 2025

Mientras las inversiones ejecutadas por las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) reflejaron una disminución de US$20.3 millones entre enero y agosto de este año, los gastos operativos aumentaron US$2.4 millones alcanzando la suma de US$290.4 millones, lo que influye en la realidad que vive un sector que acumula un 39.6% en pérdidas de energía.

El dato este contenido en el Resumen Ejecutivo del Informe de Desempeño de la Empresas Eléctricas Estatales, período correspondiente a enero-agosto 2025, y que incluye a Edenorte, Edesur, Edeeste, Egehid, ETED y la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina.

En el caso de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), el informe plantea que los gastos operativos muestran una disminución de US$2.9 millones respecto al 2024, y las inversiones ejecutadas alcanzaron los US$78.9 millones, lo que deja ver un “incremento significativo” de US$24.7 millones, principalmente en obras de energía.

En la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) estos gastos se ubicaron en US$48.5 millones, disminuyendo alrededor de US$0.1 millones en comparación con igual periodo del 2024 y las inversiones también se redujeron US$55.9 millones, siendo el monto ejecutado de US$90.1 millones.

De acuerdo con el informe, entre enero y agosto Punta Catalina tuvo un total de US$148.7 millones en gastos y ejecutó inversiones por US$0.7 millones, unos US$2.7 millones menos que el año pasado.

Comercialización

En los primeros nueve meses del 2025, Edenorte, Edesur y Edeeste compraron 13,656.6 gigavatio/hora (GWh) de energía a US$15.06 centavos de dólar por kilovatios/hora (KWh), lo que equivale a una factura por compra de energía de US$2,044.8 millones, para vender a 16.6 USCents.

La energía facturada en el período presentado ascendió a 8,248.GWh, con valor de US$1,365.5 millones (RD$84,621.4 MM). De estos, fueron cobrados 7,863.9 GWh con un monto de US$1,299 millones (RD$79,551.4 MM).

Pérdidas en aumento

Según revelan los datos que presenta el informe, la evolución de las pérdidas de energía siguen siendo preocupantes por su escala ascendente. En enero se ubicaron en 35.1%, sin embargo en julio fue de 43.3% y en agosto 42.3%. Asimismo, se refleja en las pérdidas de cobros. En enero fue 35.2% y en agosto 46.3%.

Clientes activos

Hasta agosto 2025, las EDE tenían 3,208,400 contratos activos en el sistema eléctrico nacional, de los cuales 2,824,327 eran 24 horas.

La deuda de los ayuntamiento ascendía a RD$18,610.9 millones y por Bonoluz se debía RD$1,469.1 MM.