“Error humano operativo” provocó colapso energético el pasado martes

El informe técnico ofrecido a raíz del colapso general del sistema eléctrico nacional determinó que un “error operativo humano” generó “una perturbación severa” en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), que provocó caos en el Gran Santo Domingo y otras provincias del país.

La investigación, a la que LISTÍN DIARIO tuvo acceso, identificó que la falta de personal técnico calificado en la ejecución de maniobras de alta tensión, ausencia de protocolos de entrenamiento continuo y una insuficiente supervisión operativa, incidieron directamente en la ocurrencia y magnitud del evento.

El pasado martes, a la 1:23 minutos de la tarde, el sistema eléctrico nacional fue afectado por un “blackout” o apagón general, ocasionado por una falla o avería en la subestación 138/69 KV SPMI – Línea 138KV SPM-Cumayasa, durante la apertura manual de las cuchillas del lado de la línea 138 kV SPM-Cumayasa, lo que provocó la paralización de medios de transporte masivo, como el metro y el teleférico, causando pérdidas en los sectores productivos e incomodidad en la población.

El informe concluyó que el colapso del SENI se originó en una maniobra incorrecta en la Subestación SPMI, agravada por la ausencia de protección diferencial de barras y admite que hubo falla de coordinación entre las protecciones de generación, EDAC y control de frecuencia, provocando desconexiones desordenadas.

Asimismo, expone que la alta penetración (aproximadamente el 40%) de generación de fuentes renovables no convencionales (ERNC), que no aportan inercia ni potencia de reserva primaria, redujeron la resiliencia del sistema ante perturbaciones súbitas, contribuyendo a la pérdida de sincronismo generalizada.

Señala, además, que la deficiencia en capacitación y protocolos de operación segura contribuyó a la magnitud del apagón, por lo que se requiere revisión integral del esquema de protecciones, procedimientos de maniobra y plan de restauración (Black Start) para fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico nacional interconectado (SENI).

Sin protección de barra

El análisis técnico preliminar suministrado a este medio, señala que la subestación no contaba con un esquema de protección diferencial de barras, mecanismo que hubiera aislado en forma instantánea la falla mediante la apertura coordinada de todos los interruptores asociados al embarrado afectado, evitando la propagación del disturbio. “De haberse contado con dicha protección, la falla habría sido aislada instantáneamente mediante la apertura coordinada de todos los interruptores asociados al embarrado afectado, evitando la propagación del disturbio’, expone el informe.

Indica que la salida inicial de 591.7 megavatios (MW) de generación no representa, por sí sola, una condición que justifique el colapso del sistema, ya que en eventos previos se han manejado pérdidas superiores a 1,400 MW sin que se produjera un apagón total, lo que evidencia falla en la selectividad y la coordinación del sistema de protección entre las unidades generadoras de la zona y el Esquema de Deslastre Automático de Carga (EDAC).

Sostiene que es probable que las unidades generadoras de energía hayan salido de servicio antes que los circuitos de media tensión, lo cual desbalanceó la frecuencia y la potencia activa disponible y también apunta que la regulación primaria y secundaria de frecuencia no logró restablecer oportunamente el valor nominal de 60 Hz, acelerando el colapso del sistema.

Caída abrupta

De acuerdo al informe, el registro de la frecuencia mostró una caída abrupta inicial, seguida de un intento de recuperación y una nueva declinación, lo que indica una oscilación no amortiguada típica de sistemas con baja inercia.

Explica que durante este intervalo, el Centro de Control del Sistema dispuso de una ventana de tiempo para aplicar acciones correctivas que podrían haber atenuado el impacto, pero la velocidad del evento superó la capacidad de respuesta manual.

Recuperación del sistema

De acuerdo con las autoridades, a las 6:00 de la tarde, el sistema había logrado un 25% de la demanda abastecida, un reflejo de una recuperación lenta que atribuye a la falta de coordinación con las unidades generadoras con capacidad de arranque en negro (Black Start) y a la limitada disponibilidad de personal especializado para el reinicio escalonado.

Además, apunta que hubo una deficiente comunicación interinstitucional y ausencia de liderazgo operativo unificado durante la emergencia.

Recomendaciones técnicas

Cinco recomendaciones surgen de este informe preliminar, iniciando con la necesidad de implementar protección diferencial de barras en todas las subestaciones troncales de 69-138 kV.

Asimismo, sugiere revisar y coordinar selectivamente los ajustes del EDAC, relés de frecuencia y protecciones de generación y optimizar la participación de las energías renovables incorporando control inercial sintético y servicios complementarios de regulación.

El informe refiere que es imperante fortalecer la capacitación del personal operativo, mediante programas certificados de operación segura y simulación de contingencias, y también, actualizar y probar periódicamente los procedimientos de arranque en negro (Black Start) para reducir los tiempos de restablecimiento del SENI.