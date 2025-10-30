El subsidio del Estado mantiene el kilovatio hora residencial a la mitad de su costo real

La reciente publicación de la estructura tarifaria de la Superintendencia de Electricidad (SIE) para el período octubre a diciembre 2025 ha puesto en relieve la magnitud del subsidio eléctrico que sostiene el Gobierno dominicano.

La resolución, para la distribuidora de energía, expone la brecha entre el costo real de la energía y el precio final que pagan millones de hogares, evidenciando el desafío fiscal que representa la sostenibilidad del sector.

Un documento al que Listín Diario tuvo acceso, detalla la tarifa de referencia (el costo eficiente real de la energía) se sitúa en RD$14.55 por cada kilovatio-hora (kWh) para la mayoría de las tarifas de baja tensión.

Sin embargo, la tarifa de transición, que es el precio que se factura al cliente residencial (BTS1), es significativamente menor. Para el rango de consumo social equivalente de 0 a 200 kWh, el usuario solo paga RD$6.17 por kWh. Esta diferencia implica que el Estado está absorbiendo RD$8.38 por cada kWh consumido en ese tramo, cubriendo más del 57% del costo total para proteger a los hogares de menor consumo.

A medida que los hogares aumentan su consumo, el subsidio se reduce. Para el segundo rango equivalente de 201 a 300 kWh, el precio al cliente sube a RD$8.71. Esta tendencia continúa hasta casi desaparecer en los rangos de alto consumo de más de 301 kWh a 700 kWh, donde el precio facturado al cliente se estima a RD$13.04.

Este esquema escalonado busca incentivar el ahorro y reducir el apoyo estatal a quienes tienen mayor capacidad de consumo; quienes elevan a más de los 700 kWh cubren un costo de RD13.26.

Adicionalmente, si bien el cargo fijo es de RD$41.34 para consumos menores a 100 kWh, este se incrementa abruptamente a RD$127.83 una vez que el hogar supera esa barrera. Este salto de casi RD$86.49 en el monto fijo, independientemente de la cantidad exacta de kWh consumidos a partir del límite, representa una carga mayor para los hogares que oscilan ligeramente por encima de los 100 kWh.

Por cada 100 kWh se agrega un nuevo rango, y por este se multiplicarán las cargas consumidas por el usuario, sumadas a la tarifa fija, y esto determinará el monto final a pagar.

Como leer tu medidor



Ante la necesidad de gestionar de manera efectiva el presupuesto familiar y evitar sorpresas al recibir la factura, las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) alientan a los usuarios a familiarizarse con la lectura de sus medidores. Conocer este proceso es una herramienta clave para el monitoreo y la planificación del gasto energético.

Los ciclos de facturación eléctrica no se rigen por días calendario exactos, sino por períodos de 27 a 31 días. Por ello, es esencial que el usuario espere a conocer la fecha de corte de su factura más reciente. Esta fecha no solo finaliza un ciclo de cobro, sino que también marca el momento idóneo para tomar la primera lectura y comenzar el seguimiento del nuevo período.

Para determinar el consumo el primer paso es el equipo. Los medidores se ubican generalmente en el exterior de la propiedad. En el caso de edificios o residencias con múltiples contadores, el usuario debe consultar la parte superior derecha de su factura para encontrar el número de “Medidor”. Este código debe coincidir con el que está marcado en el dispositivo físico, asegurando que esté leyendo el servicio correcto.

Una vez identificado el contador, el consumidor debe registrar la numeración de kilovatios-hora (kWh) que aparece en la pantalla. Esta cifra constituye la lectura inicial o base en línea. Con este número anotado, se recomienda un monitoreo periódico, ya sea semanal o diario, para observar cómo aumenta el consumo.

Finalmente, para determinar la energía consumida en un período específico, la operación consta de restablecer la lectura más antigua a la lectura más reciente.

Fórmula: Lectura Reciente - Lectura Inicial = Kilovatios-Hora (kWh) Consumidos.

Este cálculo permite al consumidor obtener una cifra precisa de su gasto real de energía en el lapso de tiempo monitoreado, facilitando el control de los electrodomésticos de alto consumo y la optimización del uso eléctrico en el hogar o negocio.