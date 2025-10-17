Piden a Abinader autorizar permisos de trabajo temporales ante falta de mano de obra en el campo

El primer vicepresidente de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA), Eduardo Vázquez, pidió este jueves al presidente Luis Abinader que autorice permisos de trabajo temporales para la mano de obra extranjera, ante la escasez de trabajadores agrícolas en los campos del país.

Vázquez advirtió que el sector agropecuario atraviesa un momento crítico por la disminución de la mano de obra disponible, tradicionalmente compuesta en gran parte por trabajadores haitianos.

Explicó que, aunque los productores reconocen y apoyan los esfuerzos del gobierno por modernizar el campo y fomentar la mecanización, "no todos los procesos pueden mecanizarse, y el nivel de automatización deseado tomará tiempo y muchos recursos".

El dirigente recordó que desde hace más de tres décadas se observa una tendencia de migración del campo hacia las ciudades, lo que ha reducido la disponibilidad de personal que realice labores agrícolas.

Agricultores piden autorizar permisos de trabajo temporales a haitianos por falta de mano de obra Lea también

Ley de Migración obliga a identificar zona de residencia y sector laboral de extranjeros Lea también

Citó el artículo 145 del Código de Trabajo, que permite al Poder Ejecutivo otorgar permisos válidos por un año a braceros extranjeros, y consideró necesario retomar ese mecanismo para garantizar la continuidad de la producción.

Vázquez destacó que la falta de permisos laborales para trabajadores extranjeros puede exponer al país a acusaciones de trabajo forzoso, con consecuencias para las exportaciones agropecuarias y la imagen internacional de la República Dominicana.

Subrayó que la propuesta de la ADHA "no implica regularización migratoria", sino una vía legal para garantizar derechos básicos como la libre circulación, la salud y la seguridad social.

El llamado se produce en un contexto en que el presidente Abinader ha endurecido su política migratoria, con masivas deportaciones de haitianos y mayores controles en las zonas fronterizas, lo que ha mermado la disponibilidad de trabajadores en las fincas agrícolas.

Vázquez reiteró que los productores no buscan mano de obra extranjera por razones de costo, y aclaró que "los salarios en el sector agropecuario se pagan conforme a las resoluciones del Comité Nacional de Salarios, sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio".

Además, recordó que la propia ADHA ha solicitado la inclusión de los trabajadores extranjeros en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

"Es preciso señalar, que el desinterés por la labor manual en el campo, producto de nuevas tendencias profesionales orientadas hacia la tecnología y los servicios, es una realidad global que no debemos ignorar", dijo.

Carreteras e infraestructura hídrica, propuestas de la ADHA

El vicepresidente de la ADHA respaldó el lanzamiento del Plan META RD 2036, una estrategia nacional que busca duplicar el Producto Interno Bruto en 11 años con un crecimiento anual de entre 6 y 7%.

La meta reconoce al agro "como motor clave del desarrollo", dijo.

Vázquez indicó que el sector debe enfocarse en incrementar las exportaciones de bienes primarios y procesados, sin descuida el abastecimiento del mercado interno, incluyendo la demanda creciente por el turismo.

El ejecutivo de la ADHA propuso mejorar los accesos rurales, con la construcción de carreteras duraderas que sustituyan los caminos vecinales deteriorados por las lluvias.

Esto, según afirmó, ahorraría recursos y preservaría la calidad de los productos exportables.

Fortalecer la infraestructura hídrica, con una mayor inversión en presas, represas y reservorios, para enfrentar las sequías e inundaciones derivadas del cambio climático.

"Sin agua no hay producción, no hay comida, no hay vida", subrayó.

Garantizar la inocuidad y trazabilidad de los productos mediante un mecanismo institucional que regule la producción primaria y supervise toda la cadena agroalimentaria de forma integral.

Vázquez también propuso celebrar una reunión con las autoridades para discutir soluciones prácticas que aseguren la sostenibilidad y prosperidad del campo.

La ADHA celebró la trigésimo cuarta entrega de la Medalla de Honor al Mérito, un homenaje a hombres y mujeres que han impulsado la productividad, la innovación y la sostenibilidad del campo dominicano.

El presidente Luis Abinader encabezó el acto, pero no ofreció declaraciones durante la ceremonia.