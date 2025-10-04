Expertos destacan necesidad de reducir trámites y fortalecer seguridad jurídica en sector energía

En el marco del Energyear Caribe 2025, se celebró el Panel “Visión y Estrategia del Liderazgo Empresarial en el Sector Energético”, un espacio de alto nivel donde se debatieron los principales retos y oportunidades para fortalecer la sostenibilidad, competitividad y resiliencia del sistema eléctrico nacional.

El panel fue moderado por Yomayra Martinó Soto, consultora líder de GreEnergy Dominicana, y contó con la participación del viceministro de Comercio Interno del MICM, Ramón Pérez; el vicepresidente ejecutivo de Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), Manuel Cabral; el vicepresidente comercial de AES Dominicana, Edy Jiménez; el Chief Technology Officer de Huawei, Diomedes Quijano; la abogada senior y directora de Estrella & Tupete, Rita Pilar Soriano; el vicepresidente de Finanzas, Estrategia y Desarrollo Corporativo de Soventix, Álvaro Vergara; y Ricardo Estévez, director senior de Desarrollo de EGE Haina.

En el debate, los panelistas coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una armonización regulatoria que permita simplificar trámites administrativos, fortalecer la seguridad jurídica y mantener la transparencia, como condiciones indispensables para generar confianza y atraer inversión en el sector energético.

Asimismo, se destacó la urgencia de fomentar la diversificación de la matriz energética, incorporar nuevas tecnologías y acelerar la hibridación y el almacenamiento, factores claves para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y cumplir con los compromisos climáticos del país.

Uno de los puntos más relevantes fue la discusión sobre la nueva licitación de 600 MW de energías renovables, actualmente en proceso, que representa una oportunidad estratégica para profundizar la transición energética y continuar con el programa de adjudicación de proyectos renovables en la República Dominicana.

El panel "Visión y Estrategia" reafirmó el papel esencial del liderazgo empresarial en la construcción de un futuro energético innovador, sostenible y alineado con las metas de desarrollo del país y la región.