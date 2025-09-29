Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Edesur elimina 6,590 conexiones ilegales y formaliza a miles en 10 provincias

Como parte de su lucha contra el fraude eléctrico realizó varios operativos en julio y agosto pasado.

Personal de Edesur cortando conexiones eléctricas ilegales.Fuente Externa

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) desmanteló 6,590 conexiones eléctricas ilegales, regularizó a 4,474 clientes y captó a 164 nuevos usuarios del servicio, durante operativos antifraude realizados en diez provincias de su zona de concesión.

Edesur informó los detalles de las intervenciones realizadas durante los meses de julio y agosto pasado en viviendas y establecimientos comerciales de Barahona, Bahoruco, Independencia, Peravia, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Jimaní, Azua y San Cristóbal.

Los operativos permitieron desconectar conexiones clandestinas que afectaban la calidad y seguridad del suministro eléctrico.

En Barahona, Edesur detectó 1,934 conexiones ilegales y regularizó a 1,015 usuarios del servicio eléctrico. Las intervenciones en esa provincia incluyeron a diversos sectores, entre los que figuran La Playa y el barrio Don Bosco.

Mientras que, en Bahoruco, específicamente en el municipio de Neyba, fueron identificadas y eliminadas 1,014 conexiones irregulares; en Independencia, 125; en Pedernales, 145 y en Jimaní, 316.

Con los operativos en esas demarcaciones, Edesur Dominicana logró que 1,092 usuarios se regularizaran y pudieran recibir un suministro más seguro.

En tanto que en San Juan y Elías Piña fueron eliminadas 819 conexiones ilegales. En la misma zona, la distribuidora logró normalizar 968 usuarios, pertenecientes a las comunidades Carrera de Yeguas, El Cercado, Hato del Padre, Las Matas de Farfán, Matayaya y Pedro Corto. Mientras que en Elías Piña los operativos abarcaron las localidades de Bánica, El Carrizal y El Llano.

También, en Peravia y San José de Ocoa, fueron desmanteladas 910 conexiones ilegales, logrando normalizar a 526 usuarios en los sectores Mata Gorda, Quijá Quieta, El Fundo, Los Barrancones y La Saona.

Asimismo, en Azua, 283 usuarios fueron desconectados del sistema y 70 fueron normalizados. Los operativos fueron desarrollados en Las Guanábanas, La Bombita, Los Toros, Pueblo Viejo y Tábara Arriba.

Asimismo, en San Cristóbal, 1,044 conexiones irregulares fueron desconectadas, logrando 803 normalizaciones en los sectores Urbanización El Edén en el kilómetro 3 ½ de la carretera Sánchez, Los Britos de Sainaguá y en Haina, en los barrios Villa Penca, Bella Vista, Barsequillo, Piedra Blanca, el Fran Boyan y El Invi.

La empresa facilitó a los usuarios la regularización de su servicio eléctrico, ofreciendo opciones de acuerdos de pago y permitiendo la solicitud de contratos desde sus hogares, a través de agentes comerciales desplegados en las comunidades intervenidas.

