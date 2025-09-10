Energas suma 130 MW al sistema eléctrico con su cuarta unidad a gas natural

Energas marcó un nuevo hito en el fortalecimiento del sistema eléctrico interconectado de la República Dominicana al activar su cuarta unidad de generación a gas natural, denominada Energas 4, ubicada en San Pedro de Macorís. Esta nueva planta, que ya está en funcionamiento, aporta 130 MW adicionales al sistema, elevando la capacidad total instalada de la compañía a 430 MW, en respuesta a la creciente demanda energética del país.

En un contexto de creciente consumo eléctrico, donde el sistema requiere soluciones robustas, seguras y sostenibles, Energas 4 representa una respuesta estratégica activa para garantizar estabilidad, eficiencia y resiliencia. Su flexibilidad operativa asegura un suministro continuo incluso durante mantenimientos programados, ofreciendo al país una fuente confiable de generación con menor impacto ambiental.

Roberto Herrera, gerente general de Energas, destacó que este avance refleja el compromiso de la empresa, el esfuerzo de su equipo humano y la confianza renovada de sus accionistas en el futuro energético del país.

“La entrada en operación de Energas 4 es una muestra clara de la visión de largo plazo de nuestros socios y de su apuesta por el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Esta nueva unidad no solo incrementa nuestra capacidad de generación, sino que constituye un pilar clave en la transición hacia fuentes más limpias y competitivas, reafirmando nuestro compromiso con un país más próspero y un futuro energético más sostenible y eficiente”, afirmó.

Con una inversión de RD$13,420 millones, el proyecto también se ha convertido en un motor de desarrollo económico y social. Generó más de 600 empleos directos durante su fase de construcción, dinamizó la economía local y creó nuevas oportunidades para la comunidad.

Además, se estima que aportará más de RD$610 millones anuales en impuestos, reducirá los costos energéticos y mejorará la competitividad del país, con ahorros de más de RD$15,250 millones en subsidios al Estado durante 2025 y 2026. Estos se suman a los RD$55,000 millones ya alcanzados desde la conversión de diésel a gas natural en 2020.

En materia ambiental, Energas 4 refuerza el compromiso de la compañía con la sostenibilidad al evitar la emisión de 200,000 toneladas de CO₂ al año. Este beneficio se suma a las 400,000 toneladas métricas anuales ya evitadas desde 2020 gracias a la conversión al gas natural, lo que en conjunto representa una reducción del 60% en la huella ambiental de la empresa. Su impacto equivale a sembrar 4.5 millones de árboles o retirar de circulación más de 340,000 vehículos.

Con Energas 4 ya en operación, la compañía reafirma su liderazgo en la transformación energética nacional, garantizando un suministro más limpio, confiable y competitivo, en línea con los objetivos de sostenibilidad y crecimiento de la República Dominicana.

Energas es una empresa dominicana que genera energía eléctrica en la ciudad de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Con una capacidad instalada de 430 MW, se constituye como una de las plantas proveedoras de energía más importantes del país.

Fundada originalmente como la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) en 1997, Energas ha mantenido su compromiso con la innovación y la sostenibilidad. La transición a Energas marcó un hito en su evolución, reforzando su enfoque en prácticas sostenibles y eficientes en la producción de energía eléctrica.

Con una visión centrada en el desarrollo económico y social de la nación, Energas ofrece soluciones energéticas económicas, confiables y eficientes, apoyadas en una infraestructura moderna y tecnología avanzada que garantizan un suministro estable y de calidad.