Ejecutivos Wärtsilä aseguran plantas modulares traerían estabilidad energética

Para hacer sostenible el suministro de energía, República Dominicana requiere incursionar en el uso de plantas modulares generadoras de electricidad, además de asegurar un mayor almacenamiento de las renovables, que es lo que permitirá garantizar una red energética más confiable.

La explicación fue ofrecida por el uruguayo Marcelo Barthaburu y el español Miguel Madrid, durante una visita a Listín Diario, a propósito de los problemas del sistema eléctrico, soluciones en los que la empresa líder en tecnología Wärtsilä puede contribuir más.

Los ejecutivos de la empresa Wärtsilä, líder mundial en tecnologías en sectores energéticos y marítimos que, a su vez, se ha enfocado en la sostenibilidad ambiental y en la descarbonización, explicaron que en República Dominicana ya las nuevas licitaciones de energía renovable exigen el almacenamiento, mediante el uso de baterías, lo cual consideran un paso muy importante.

En República Dominicana uno de los principales problemas es que la energía renovable no se acumula y, por tanto, se pierde, por lo que esa medida en las nuevas licitaciones será de gran importancia para una mayor disponibilidad en momentos en los que no hay viento o no haya sol y las energías acumuladas se puedan utilizar como reserva.

El almacenamiento de energía, además, se ha hecho un sistema menos costoso, por la competencia de precios y por la necesidad de que la energía servida no se pierda, indicaron los ejecutivos al respecto.

Wärtsilä es una empresa de origen irlandés. La Wärtsilä Dominicana opera en el país en un 100% con empresas generadoras privadas, contrario a como ocurre en Ecuador, donde trabajan con el sector petrolero y el Gobierno.

En México trabajan también con el sector público. En el sistema eléctrico SENI tienen un giga de capacidad instalada y, fuera del SENI, cerca de 250 megavatios de redes privadas. Disponen de tecnologías para centros de datos.

Están en el país desde1989 y abrió oficina en 2001, por lo que en estos 24 años ha participado de los avances de ambos sectores.

Trabajan para la red nacional eléctrica, las redes privadas y las redes de las áreas turísticas.

De acuerdo con Marcelo Barthaburu, gerente general de Wärtsilä Dominicana, originalmente la empresa trabajaba en la división marina y al observar un nicho importante en el sector eléctrico ofrecen soluciones completas en los sistemas renovables, en almacenamiento, y la renovación de plantas térmicas.

Miguel Madrid, gerente de negocios para Centroamérica, destacó la importancia de integrar la generación de energías renovables con el almacenamiento y la renovación de las plantas térmicas.

Plantas modulares

Madrid explicó que un esquema de plantas modulares sería un buen aporte para la solución de problemas que se crean cuando una planta grande que generalmente opera con un solo motor sale del sistema por una avería o un evento, como pasó con Catalina 2 recientemente; ya que este mecanismo consiste en operar varios motores dentro de una sola planta, los que se pueden ir prendiendo y apagando. Esto facilita que mientras se da mantenimiento a un motor los otros sigan trabajando.

Puso como ejemplo un caso en El Salvador, considerado de éxito, ya que una planta de 378 megas trabaja con 19 motores y a ciclo combinado. Este mecanismo facilita que no interrumpa el despacho completo de la capacidad de una generadora.

Wärtsilä inició sus operaciones en el país con la instalación de motores en la barcaza Seaboard, ubicada en el río Ozama. Posteriormente en 1991 instaló la primera planta en tierra en la Compañía Eléctrica de Puerto Plata y una unidad de Cepm (Consorcio Energético Punta Cana-Macao), en 1993, en la zona Este del país, con la finalidad de proveer energía al sector hotelero y turístico.

Actualmente, en Wärtsilä Dominicana laboran unos 85 empleados. Muchos de ellos son talentos locales que incluso han sido enviados por la compañía a otros proyectos que tienen varios países de la región.

Explicó que Madrid su gerencia abarca a toda Centroamérica, Ecuador, Colombia, Perú y de República Dominicana y hasta México, donde se movilizan esos trabajadores.

La empresa se concentra en motores de plantas eléctricas y en motores para barcos, y por eso opera tres grandes divisiones: el sector de energía, el sector marino y el sector de almacenamiento de energía.

Suministran baterías, para tanto para barcos, como para el sector de energía, al igual que sistemas de propulsión para barcos, y de reducción emisiones.

Como parte de las soluciones, combinan sistemas renovables, sistemas de almacenamiento de energía y de respaldo de plantas térmicas que hacen que al final la energía pueda ser suministrada de una manera económica, que producirla sea factible y confiable para al final los usuarios finales y las grandes compañías distribuidoras.

Explicaron que no es que estén favoreciendo el uso de baterías o motores, sino que creen que ambos deben coexistir para poder lograr el máximo aprovechamiento de las renovables, en vista de que de nada sirve instalar mucha energía solar, o mucha eólica, si no puede ser aprovechada en su totalidad.

Cuando las energías renovables tengan intermitencia, se puede compensar esa intermitencia con estas tecnologías bien flexibles, indicaron.

"Nosotros creemos que con plantas modulares, con una misma capacidad de una planta, pero basada en pequeñas unidades, puedes tener 300 megas en 15 unidades de 20 MW o en 20 unidades de 15 MW que se puede ir entrando en función de cómo la demanda lo requiera".