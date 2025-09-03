Comerciantes detallistas se quejan de apagones, alzas de precios y falta de financiamiento

La Asociación de Detallistas de Provisiones del Distrito Nacional y las Asociaciones del Bloque Sur Central de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones (Fenacodep) denunciaron ayer el impacto negativo en sus negocios de los apagones, las alzas en productos básicos, el incremento de la tasa del dólar y falta de acceso a financiamiento.

La situación fue denunciada por Félix Peña, presidente de la Asociación de Detallistas de Provisiones del Distrito Nacional, y Eduviges Castillo, coordinadora del Bloque Sur Central de Fenacodep.

Los dirigentes detallistas expresaron su profunda preocupación ante la difícil situación que enfrentan los colmaderos y pequeños comerciantes, debido a varios factores que amenazan la estabilidad del sector y el bienestar de las familias dominicanas.

Expresan que los apagones constantes están afectando directamente la operatividad de los negocios, generando pérdidas en productos perecederos y mayores costos de operación.

Precisaron que los comercios pertenecen a las asociaciones del Bloque Sur Central que comprenden el Gran Santo Domingo, Monte Plata y la provincia de San Cristóbal. Los comerciantes observan con impotencia “como nos dan semanas de apagones de 8 a 10 horas; después, la semana siguiente disminuye”.

Deploraron que las empresas eléctricas trasladen los apagones del Distrito Nacional a Villa Mella, Santo Domingo Este, Bayaguana, Guerra, Los Alcarrizos y Boca Chica.

Se quejan también de que, a pesar de los cortes eléctricos, la tarifa sigue en aumento.

Alto costo de la vida

Los comerciantes detallistas se quejaron, además, del aumento en los precios de los artículos de primera necesidad.

Refieren que en los últimos días se ha registrado alzas en productos básicos, como el aceite comestible, bacalao, pollo, pastas de tomate, guineos verdes y yuca.

Consideran que esos incrementos de precios repercuten en la economía de los consumidores y reducen las ventas de los colmaderos.

En un comunicado de prensa, también criticaron el incremento en la tasa del dólar y destacan que, en las últimas semanas, las continuas alzas del tipo de cambio han impactado los costos de importación y distribución de mercancías, encareciendo aún más los productos que llegan a los consumidores.

Acceso a financiamientos

De igual modo, citan las dificultades que tienen para acceder a los financiamientos para sus negocios.

Dijeron que, a pesar de los anuncios oficiales sobre la disponibilidad de fondos del encaje legal para las pequeñas, medianas y micro empresas (MIPYMES), los comerciantes de ese sector denuncian grandes obstáculos para acceder a estos recursos, agravados además por la falta de circulante en la economía.

Las asociaciones detallistas llamaron a las autoridades competentes a intervenir de manera urgente en las causas que provocan los aumentos de los precios, el deterioro del servicio eléctrico y el alza del tipo de cambio, además para lograr la flexibilización del acceso al crédito para los pequeños negocios, los cuales representan una parte esencial de la distribución de alimentos y artículos básicos en el país.

“Los colmados son el sostén de miles de familias y cumplen un rol social y económico vital en nuestras comunidades. Sin apoyo real, este sector corre el riesgo de colapsar ante la suma de estas dificultades”, señalaron los dirigentes detallistas en la declaración de prensa.

Peña y Castillo expresaron su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones conjuntas que garanticen estabilidad al comercio detallista y alivio a la población consumidora.