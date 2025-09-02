Edeeste dice apagones en la Jacobo Majluta son por sobrecarga del circuito, habitará uno nuevo

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa a la comunidad del circuito BNV-1, en la avenida Jacobo Majluta, que las interrupciones registradas en las últimas semanas se deben a la sobrecarga que presenta dicho circuito, la cual se hace más evidente en esta temporada de altas temperaturas, cuando la demanda energética se incrementa de manera considerable.

La zona de influencia del circuito BNV-1 se encuentra en constante expansión, con nuevos residenciales y un crecimiento poblacional que elevan día tras día el consumo eléctrico. Esto ha provocado que el circuito opere al límite de su capacidad, ocasionando interrupciones que han impactado a los residentes de la zona.

En respuesta a esta situación, y con el propósito de mejorar la calidad del servicio, Edeeste ejecutará trabajos técnicos para habilitar un nuevo circuito, el BNV-3, lo que permitirá dividir la carga eléctrica actual y ofrecer un suministro más estable, confiable y de mejor calidad.

Para llevar a cabo estas labores se interrumpirá el servicio este miércoles 3 y jueves 4 del presente mes, en horario de 9:20 a. m. a 5:20 p. m., para facilitar el trabajo seguro y eficiente de los equipos técnicos en el terreno.

Los sectores que estarán impactados durante estas jornadas de trabajo son: Ciudad Modelo, El Dorado III, Eugenio María de Hostos V.M., La Mina-Guaricano, Los Cazabes, Residencial Colinas del Viento, Residencial Roalva, Residencial Tierra Alta, Residencial Villa España y Ciudad Bonita.

Edeeste agradeció la comprensión de las comunidades durante la ejecución de estas acciones, y reiteró su compromiso de seguir ampliando y reforzando la red eléctrica.