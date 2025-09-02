Director del Instituto de Energía de la UASD atribuye déficit eléctrico a retrasos en la entrada de nuevas plantas

El ingeniero José Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), atribuyó el déficit eléctrico que provocó los apagones de agosto a los retrasos en la entrada en operación de proyectos de generación que debieron estar listos desde mediados de este año.

Moreno San Juan recordó que se había planificado disponer de al menos 500 megavatios adicionales de generación térmica antes de julio para garantizar la reserva mínima necesaria que permitiera cubrir la demanda pico.

El plan contemplaba 615 megavatios de tres Ciclos Combinados a gas natural, pero el calendario de entrada no se cumplió como estaba previsto.

La planta Energía 2000, hoy llamada Manzanillo Power Land, debía aportar 415 megavatios en mayo, pero su entrada fue reprogramada por decisión de los inversionistas para finales del presente año, lo que eliminó la posibilidad de contar con esa reserva en julio.

Esta situación coincidió con la salida de emergencia de Punta Catalina II y derivó en los apagones que afectaron a la población.

El académico agregó que otros proyectos también han sufrido algunos retrasos. Energy IV, que debe aportar 130 megavatios, fue pospuesto hasta septiembre, mientras que la planta de SIBA, con 70 megavatios, se espera para octubre.

Estos incumplimientos en los plazos, dijo, han dejado al sistema sin la reserva de seguridad que se había planificado, aun cuando la generación disponible ha sido suficiente para abastecer la demanda en condiciones normales.

Actualmente no existe un déficit de generación, pero la falta de una reserva adecuada mantiene vulnerable el suministro eléctrico. Moreno San Juan advirtió que hasta que Manzanillo Power Land no entre en operación, no se contará con un colchón suficiente para garantizar un servicio nocturno sin riesgos.

Estimó que, si los demás proyectos cumplen sus nuevas fechas de entrada, el país podría disponer de al menos 200 megavatios de reserva, lo que permitiría cubrir la demanda pico de este año, que se espera alcance los 4,100 megavatios, cuando ya se han registrado consumos que superan los 4,000.

A pesar de los retrasos, el director del Instituto de Energía subrayó que en agosto se han roto récords de abastecimiento.

Incluso en el peor día, el 14 de agosto, el promedio horario de energía servida se mantuvo por encima del 97%.

Además, en los últimos días no se han presentado problemas de desabastecimiento por falta de generación, lo que demuestra, según afirmó, que el sistema responde, aunque limitado, mientras se espera la entrada de las nuevas plantas.