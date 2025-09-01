Apagones de anoche fueron por un déficit de generación de 220 megas

Cientos de clientes de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes) sufrieron ayer un nuevo apagón que dejó varios circuitos fuera y la razón fue por la salida de dos plantas generadoras que sacaron el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) un total de 220 megavatios.

Itabo 2 y Energas 2 causaron el déficit de generación la noche de este domingo. Itabo aporta 120 megas.

Energas salió del SENI en la noche, pero logró entrar a las 4:00 de la madrugada.

Los apagones de esta vez han sido por déficit en la generación eléctrica que suministra el sector privado y para paliar el problema las Edes están dando suspensiones por unas tres horas, para poder hacer frente al balance de carga.

Los usuarios, desde ayer comenzaron a quejarse de los apagones que han vuelto en una época de altas temperaturas del verano y, en algunos lugares, acompañados de plagas de mosquitos, como es el caso de Pedernales, donde la concesionaria es la Edesur.