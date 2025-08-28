Banco Popular y MICM lanzan taller para desarrolladores de videojuegos

El Banco Popular Dominicano y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) dieron inicio al programa de capacitación para desarrolladores de videojuegos “Bit a Bit: Aprende, Crea y Monetiza tu Talento”, una iniciativa realizada en el marco de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos (ENESM), en apoyo de uno de los sectores más dinámicos de la economía naranja.

El objetivo de este programa intensivo, de ocho semanas, es fortalecer las habilidades técnicas y profesionales de jóvenes talentos dominicanos en la creciente industria global de los videojuegos, quienes serán capacitados en los fundamentos de esta industria creativa, en conceptos de gestión y propiedad intelectual, marketing digital y en la presentación y financiamiento de este tipo de proyectos.

El proceso formativo estará a cargo de expertos nacionales e internacionales con amplia trayectoria en el sector, entre ellos los señores Andrew Linda, Carolina Morales, Yaqui Núñez del Risco Mejía y Vilnya Payano.

La apertura oficial contó con la participación de ejecutivos del Banco Popular, autoridades del MICM, representantes de la Asociación Dominicana de Desarrolladores de Videojuegos (ADDV) y los facilitadores del programa.

Innovación, juventud y desarrollo sostenible

El auspicio del Popular a esta iniciativa se enmarca en su firme apuesta por la economía naranja, un modelo que reconoce y potencia las industrias culturales y creativas, como motores de innovación, empleo formal y crecimiento sostenible.

En esta línea, la entidad financiera ha desarrollado múltiples proyectos para visibilizar y fortalecer el ecosistema creativo nacional, como los préstamos personales Emprendedores Naranja y la publicación “Dominicana Creativa: Talento en la economía naranja”, que se acompaña de la web www.dominicanacreativa.com.

Asimismo, puso en marcha, junto con el MICM, el portal digital www.economianaranja.com.do, un espacio de referencia para la promoción del emprendimiento creativo y la articulación de oportunidades en el sector.

La industria de videojuegos en la República Dominicana ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, con nuevos emprendimientos y el desarrollo de productos propios. Existe un reconocimiento de que este es un sector con grandes oportunidades de crecimiento y aportes a la creación de empleo y a la economía nacional.