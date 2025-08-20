Sector eléctrico genera 3,621.42 mg, las dos unidades PC están en línea

El sector eléctrico del país luce prácticamente normalizado con respecto a las recientes interrupciones por problemas de averías. Ayer, cerca de las 3 pm la disponibilidad real sincronizada estaba en 3,513.12 megavatios y la reserva caliente superaba por mucho la potencia no servida con la entrada en línea de las dos unidades de Punta Catalina.

A las 5:30 de la tarde la generación de energía había subido a 3,621.42 megas, por encima de la programación establecida en 3,585.37 mg por el OC/SENI (Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado).

Desde el mediodía la potencia no servida (interrupciones) eran prácticamente nulas, debido a que había disponible más de 600 megas de reserva caliente (energía disponible para dar respuesta a cualquier evento).

De igual modo, el mayor uso de energía siempre fue el de la térmica (combustibles), pero a medida que subían las horas esta iba bajando, y la solar subiendo. Las fuentes de energías eólica y la hidráulica se mantuvieron en 1% y 3% y la eólica en 0%.

El mayor uso es Gas Natural y carbón, peo en términos de tecnología se usó un 29% mediante turbinas a vapor, un 27% un ciclo combinado, 26% en diesel, que es un combustible caro, 14% solar, 1% eólica y 3% hidro.