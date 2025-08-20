Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Energía

Electricidad

Sector eléctrico genera 3,621.42 mg, las dos unidades PC están en línea

Las dos unidades de Punta Catalina están operando.

Cándida AcostaSanto Domingo, RD

El sector eléctrico del país luce prácticamente normalizado con respecto a las recientes interrupciones por problemas de averías. Ayer, cerca de las 3 pm la disponibilidad real sincronizada estaba en 3,513.12 megavatios y la reserva caliente superaba por mucho la potencia no servida con la entrada en línea de las dos unidades de Punta Catalina.

A las 5:30 de la tarde la generación de energía había subido a 3,621.42 megas, por encima de la programación establecida en 3,585.37 mg por el OC/SENI (Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado).

Desde el mediodía la potencia no servida (interrupciones) eran prácticamente nulas, debido a que había disponible más de 600 megas de reserva caliente (energía disponible para dar respuesta a cualquier evento).

De igual modo, el mayor uso de energía siempre fue el de la térmica (combustibles), pero a medida que subían las horas esta iba bajando, y la solar subiendo. Las fuentes de energías eólica y la hidráulica se mantuvieron en 1% y 3% y la eólica en 0%.

El mayor uso es Gas Natural y carbón, peo en términos de tecnología se usó un 29% mediante turbinas a vapor, un 27% un ciclo combinado, 26% en diesel, que es un combustible caro, 14% solar, 1% eólica y 3% hidro.

