Informan que Planta de Punta Catalina reanudó sus operaciones desde las 5:30 de la mañana

Luego de que la salida de la planta Punta Catalina 2, seguida de Los Mina II y Siba, provocara una intensa tanda de apagones que arropó al país durante semanas y, en consecuencia, fuertes protestas en distintas zonas de la región, la Unidad 2 de esta central está nuevamente en línea para aportar energía al sistema eléctrico nacional.

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina, que, desde las 5:30 de la mañana de hoy, esta planta fue restablecida para solucionar los cortes prolongados de energía eléctrica que han causado disturbio en la población.

Ayer Día de la Restauración de la República, el presidente Luis Abinader decidió visitar las plantas termoeléctricas de la central para supervisar los trabajos de reparación. Durante la jornada, pidió disculpas a la población por los apagones que afectan al país, señalando que el gobierno busca resolverlo lo más pronto posible.

“Esa salida obviamente lleva apagones, esos odiosos apagones, y los que más lo sufrimos somos nosotros porque realmente cuando el pueblo está sufriendo, estamos sufriendo todos; cuando el pueblo, con razón, está molesto, eso a nosotros nos afecta y lo que queremos es tratar de resolver lo antes posible”, manifestó.

Aunque resultara de manera imprevista, la salida de la planta Punta Catalina 2, junto con la de Los Mina II y Siba, representa un 15 por ciento de la demanda nacional que, al momento de producirse la situación, sobrepasa los 4,000 megas.

En busca de cubrir esta falta, el mandatario informó que en “los próximos meses” entrarán al sistema unos 600 megas de manera gradual para así evitar los prolongados cortes eléctricos en caso de falla de Punta Catalina.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, sostuvo que gracias a la reincorporación al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) de plantas generadoras, se aportarán 525 megavatios a la capacidad instalada para reducir los apagones y estabilizar la oferta de energía.

“Recuperaremos un total de 525 megavatios, lo que permitirá reducir las interrupciones y estabilizar la oferta de energía a la población, colocándonos en mejor posición para combatir las altas temperaturas que afectan no solo al país, sino al resto del mundo”, aseguró en un comunicado de prensa.