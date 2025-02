Celso Marranzini asegura que en 2027 habrá un cambio en el sistema eléctrico

El presidente del CUED, Celso Marranzini explicó que para el 2027 se notará un cambio en el sector eléctrico.

“Nosotros entendemos que para el 27 habrá un cambio, no estará resuelto, para resolver el problema, para que tengamos un sistema de distribución como Dios manda, esto se toma como ocho años”, expresó Marranzini durante el Desayuno del Listín Diario.

Respecto a los apagones programados, el funcionario indicó que es una medida transitoria y señaló que al presidente Abinader le preocupa las quejas de la población. “El Presidente sabe que esto que estamos haciendo es algo transitorio, él sabe que las cosas están cambiando”, aseguró Marranzini, quien estuvo acompañado del especialista en temas de energía del Banco Mundial, José Andrés Detomasi, y de la directora de comunicaciones del CUED, María Fernández.

Durante el desayuno, Marranzini respondió todas las inquietudes expuestas por el Listín Diario.Silverio Vidal/LD

Sobre las constantes quejas por los apagones, Celso indicó que la gente ya no recuerda los tiempos en que realmente las interrupciones eléctricas se extendían por largas horas, y que la decisión tomada durante la pandemia de dar energía 24 horas a la gente, pague o no pague, generó un mayor déficit en el sistema y propició que luego los comunitarios no mostraran interés en contratar el servicio.

“Cuando llegamos al Gobierno, el Presidente una vez dice que la economía estaba en el piso fruto de la pandemia, que las clases eran virtuales, que había que desarrollar la economía, entonces dijo -vamos a dar las 24 horas, paguen o no paguen-, eso tal vez no se debió haberse extendido más allá del 2022”, señaló Celso asegurando que hasta el 31 de diciembre del año pasado se estuvo supliendo 98% en promedio.

Celso también explicó que fruto del alto déficit, de la necesidad de lograr mayores inversiones en el sistema, y de propiciar que los usuarios eléctrico entiendan que la única manera de mejorar sus circuitos es formalizándose, se decidió dar de 3 a 4 horas de interrupciones, y apuntó que en la actualidad, en muchos circuitos se han reducido los apagones a solo dos horas.

“Hemos ido sacando circuitos porque ya se van contratando, pero usted tiene Santiago, por ejemplo, que tiene cantidad de circuito 24 horas, siguen en 24 horas porque las pérdidas son menores del 20%. Usted tiene el circuito (24 horas) en cantidad de provincia, usted tiene circuitos en los que no hay control de demanda”, sostuvo el funcionario.

Celso Marranzini responde inquietudes expuestas por el Listín Diario.Silverio Vidal/LD

Señaló que con la “gritería” de la gente por tema de apagones se podría pensar que de suplir la demanda en un 98% o 99% se ha bajado a un 80%, pero dijo que no es así, y mostró cifras que apuntan que las tres distribuidoras aumentaron el suministro de energía a sus clientes y lograron reducir sus pérdidas.

Otro punto señalado por Marranzini y que afectó el sistema eléctrico fue la falta de medidores, transformadores y otros equipos, lo que dijo ya se superó. Expuso que la guerra en Ucrania creó una distorsión enorme en el suministro de materiales.

“Nosotros hoy tenemos todos los equipos necesarios, se invirtieron US$2,000 millones, el año pasado en transformadores de potencia”, expuso el presidente del CUED, y señaló que en 2024 se logró la compra de 600,000 medidores, lo que permitió regularizar a 373,000 clientes.

Señaló, además, que están trabajando en la independización de los circuitos para que los clientes que pagan su facturas no tengan que sufrir apagones por culpan de quienes no pagan, pero dijo que ese proceso gradual.

“Nosotros estamos independizando el circuito porque a nosotros no me interesa que usted no tenga luz porque usted paga (…) nosotros estamos independizando esos circuitos que no pagan para que se sienta que tienen que pagar, y no afectemos a lo que están pagando”.

Malas distribuidoras

A pesar de resumir las acciones que se están tomando desde el CUED para mejorar el sistema de distribución de energía y la comercialización de las empresas eléctricas, el presidente del CUED admitió la ineficiencia de las EDE indicando que “más malas no pueden ser”, y que Edeeste es el dolor de cabeza del sistema eléctrico nacional.

Marranzini expuso que uno de los problemas que tienen estas empresas es la inestabilidad de sus administraciones, pues cada cuatro años o menos se generan cambios.

Desde la izquierda, Patria Reyes, José Andrés Detomasi, Fabio Cabral, Celso Marranzini, Miguel Franjul, María Fernández, y Sauro Scalella.Silverio Vidal/LD

“La idea nuestra es organizar y después hacer una licitación de operación y mantenimiento”, señaló y aclaró que con esto no está planteando la privatización de las EDE. “Mi posición es que las EDE y Punta Catalina deben permanecer en manos del Gobierno, 100% del Estado”. Señaló que se puede hacer una alianza pública y privada para que maneje la comercialización, bajo un consejo puesto por el Gobierno, Agregó que así no se está sujeto a las acciones de los políticos, ni a los cambios de Gobierno.

Mala pagas serán publicados

Marranzini reveló que existen muchos empresarios que no pagan el servicio de energía y señaló que va a publicar sus nombres. “Eso sí, lo voy a publicar a todos. Voy a tener como un foro público”.

Indicó que ha pedido a los gremios empresariales que no lo dejen solo en este esfuerzo de mejorar el sistema eléctrico.

El funcionario apuntó que la cobranza en el sector público ha mejorado luego, y que están pagando en un 98%, pero que aún tienen problema con muchos ayuntamientos y corporación de acueductos.