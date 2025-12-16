Javier Loureiro impulsa la evolución de Dinogoal a una valoración de 400 000€

Dinogoal, la plataforma digital de entretenimiento deportivo fundada y desarrollada por Javier Loureiro, refuerza su crecimiento tras alcanzar una valoración cercana a los 400.000 euros y consolidar una base de miles de usuarios activos. Lejos de presentarse como un producto de consumo puntual, la aplicación se ha consolidado como un espacio de participación continua en torno al deporte, centrado en la interacción entre usuarios y en dinámicas de colección y progresión.

Entre las funcionalidades que diferencian a la plataforma figuran una mecánica de participación en eventos deportivos que permite a los usuarios implicarse en la temporada de manera regular; ligas privadas para competir con amigos; misiones temáticas que marcan objetivos periódicos; y una tienda de recompensas que funciona con Dinocoins, la moneda virtual interna del ecosistema. Además, Dinogoal ha incorporado recientemente los sobres de cartas coleccionables —conocidas como Dinocartas—, que permiten a los usuarios ampliar su colección y configurar equipos para disputar enfrentamientos entre conocidos dentro de la misma plataforma.

La combinación de estas herramientas persigue mejorar la retención apostando por la comunidad, el coleccionismo y la experiencia compartida. La tienda de recompensas, alimentada por Dinocoins, sirve como palanca para ofrecer incentivos tangibles y digitales que premian la actividad sostenida dentro de la aplicación.

Desde la dirección, Javier Loureiro apunta a seguir priorizando la estabilidad y la usabilidad mientras se introducen nuevas funcionalidades mensualmente. El objetivo es que Dinogoal funcione como punto de encuentro para quien sigue el deporte a diario, centralizando todos los aspectos de una plataforma deportiva en una única app.