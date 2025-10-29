AGENCIA DIGITAL
El joven talento detrás de Inmortal Agency que impulsa proyectos digitales al exito
Inmortal Agency es fundada por jóvenes emprendedores que transforma ideas en productos digitales con impacto global
Inmortal Agency es una firma de desarrollo y crecimiento digital que ha logrado hacerse un nombre en el panorama tecnológico gracias a su enfoque integral de creación y acompañamiento de proyectos en internet. Fundada por los jóvenes emprendedores Iván González y Javier Loureiro con experiencia en programación, comunicación y gestión de comunidades, la agencia se distingue por convertir ideas en productos digitales funcionales y escalables, siempre con una visión centrada en el usuario.
La propuesta de Inmortal Agency se basa en dos pilares principales: el desarrollo técnico de plataformas, aplicaciones, videojuegos y páginas web, y el acompañamiento estratégico a largo plazo para asegurar su evolución en el tiempo. No se trata solo de lanzar un proyecto, sino de hacerlo crecer, adaptarlo y consolidarlo en el mercado. Esta filosofía les ha permitido posicionarse como socios digitales de emprendedores, empresas y creadores de contenido que buscan un camino sostenible y medido hacia el éxito online.
Entre sus casos más destacados se encuentra el videojuego PlayPicross, que alcanzó más de un millón de usuarios sin recurrir a campañas publicitarias masivas, apoyándose en una comunidad sólida y un producto cuidado y accesible. Otro ejemplo es Nexbi, una plataforma orientada al entretenimiento digital joven, así como la participación en proyectos digitales editoriales como revistas temáticas y medios especializados.
El crecimiento orgánico de sus productos demuestra una estrategia basada en escuchar a la comunidad, mejorar el producto constantemente y apostar por experiencias digitales que inviten al usuario a quedarse. Asimismo, la agencia ha comenzado su expansión hacia mercados de Latinoamérica, donde su estilo cercano y adaptable encuentra buen recibimiento.
De cara al futuro, Inmortal Agency prevé reforzar el desarrollo de nuevas experiencias digitales apoyadas en tecnologías emergentes, mantener su modelo de acompañamiento estratégico y continuar impulsando proyectos que combinen innovación, accesibilidad y comunidad. Una trayectoria que confirma que el talento joven, cuando se organiza con visión, puede generar impacto real en el mundo digital.