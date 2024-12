IE University y Fundación José Antonio Llorente impulsan un programa de becas para jóvenes talentos

La Fundación IE de IE University y la Fundación José Antonio Llorente han puesto en marcha un nuevo programa de becas que reforzará la formación de jóvenes brillantes de perfil internacional, comprometidos e innovadores, que podrán cursar el Master in Strategic Marketing & Communication, Master in Digital Marketing & Analytics o el Master in Creative Direction, Content & Branding en la institución académica. El acuerdo entre ambas instituciones se ha firmado este lunes en Madrid.

IE University y Fundación José Antonio Llorente concederán dos becas anuales que cubrirán el 100% de la matrícula. Los alumnos becados se formarán en Madrid, en programas full-time, en inglés, durante un periodo de 10 meses. Tras el programa, los alumnos tendrán la oportunidad de realizar prácticas en cualquiera de las oficinas de LLYC en el mundo.

Para solicitar la beca, los candidatos tienen que haber finalizado sus estudios Bachelor, tener un expediente académico brillante, superar el proceso de admisión de IE University, y deben proceder de uno de los 13 países en los que LLYC está presente: Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. Los responsables del programa de becas valorarán el compromiso social y la capacidad de liderazgo de los candidatos, y priorizarán a jóvenes con necesidades económicas. Más información sobre el programa de becas en: https://static.ie.edu/fundacion/pdf/IE_FUNDACION_JOSE_ANTONIO_LLORENTE_SCHOLARSHIP.pdf

“José Antonio siempre dijo que una de las claves del éxito es la generosidad. Tenía una fe inquebrantable en la juventud, en su inmenso potencial. No solo como futuros líderes del mañana, sino como motores del cambio para construir una sociedad mejor. Con estas becas honramos su legado y contribuimos, con la ayuda del IE, a desarrollar el potencial humano y profesional de los jóvenes”, asegura Irene Rodríguez, Presidenta de la Fundación José Antonio Llorente.

"Este programa de becas refleja el profundo compromiso de Fundación IE y Fundación José Antonio Llorente con el desarrollo de un talento diverso y excepcional, apoyando a los jóvenes como motor de cambio y progreso en la sociedad. Compartimos una visión común basada en la innovación, el impacto global, la comunicación como herramienta transformadora y la educación como catalizador de cambio positivo” señala Gonzalo Garland, vicepresidente ejecutivo de la Fundación IE.”

La Fundación IE ha otorgado más de 7.500 becas en los últimos cinco años, con el objetivo de formar a jóvenes con talento procedentes de todo el mundo, y facilitar el acceso a la educación a quienes tengan mayores necesidades económicas.

Becas IE.Externa

Sobre Fundación IE

La Fundación IE trabaja con el objetivo de potenciar el impacto social y promueve valores como el emprendimiento, la diversidad, la inclusión y la innovación, integrando las humanidades como pilar de la educación. Comprometida con la excelencia educativa, la Fundación IE otorga becas a alumnos de perfil extraordinario, facilita el acceso a quienes tengan necesidades económicas, y colabora con instituciones globales en el impulso de cátedras y centros de investigación. Su labor, apoyada por donantes y socios corporativos, impulsa la innovación y el desarrollo empresarial.

Sobre Fundación José Antonio Llorente

La Fundación José Antonio Llorente es un proyecto de LLYC que genera valor social desde el expertise en Marketing y Corporate Affairs de sus profesionales. Estamos comprometidos en amplificar proyectos de organizaciones sociales para cambiar realidades al narrar historias con el talento y la creatividad de nuestros profesionales.

En honor al legado de José Antonio nuestra Fundación lleva su nombre. Un líder visionario que nos guio a adelantarnos hacia el futuro y a entender, antes que muchos, el poder transformador de la tecnología sumado a un enfoque intergeneracional que apueste por los jóvenes cómo un motor de cambio y progreso.

Sobre IE University

IE University ofrece un ecosistema de aprendizaje basado en la tecnología para líderes que marcan la diferencia en el mundo a través de la innovación, la visión global, una mentalidad emprendedora y un enfoque único en las Humanidades. IE University cuenta con un claustro integrado por más de 500 profesores que, actualmente, imparten clases a alumnos de 160 países en titulaciones universitarias, programas máster, de doctorado y formación a ejecutivos. La plataforma de más de 85.000 antiguos alumnos de IE University está presente en 185 países.