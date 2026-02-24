Propuesta de la jornada laboral reducida genera debate en el sector profesional

Reducir la jornada laboral en la República Dominicana es la nueva propuesta planteada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, que puesta en la mesa de debate ha provocado diversas reacciones en los sectores involucrados.

Para él, el objetivo es lograr una media de 35 horas semanales donde la salud mental del trabajador, junto con su estabilidad emocional, sea prioritaria para aumentar la productividad, ilustrando que en países como Holanda, con 32 horas, y Alemania, con 36 horas, llevan la delantera en este proyecto con resultados muy favorables.

Según el economista Apolinar Veloz, esta idea solo puede ser considerada cuando el país experimenta un “incremento extraordinario” en la productividad de los trabajadores.

“Obviamente, ese hecho de la alta productividad viene ocurriendo hace muchos años y, sin embargo, nadie se ha atrevido a plantear eso. A mí me parece que el ministro de Trabajo debe tener informaciones que nosotros no tenemos para plantear una decisión o una propuesta de esa naturaleza”, apoyó con el razonamiento de que esta propuesta debe venir acompañada de estadísticas oficiales por la institución sobre el aumento de la productividad en los trabajadores.

Para realizar lo planteado, proponer mejorar las condiciones tecnológicas en las empresas, citando a países del continente europeo que tienen este modelo laboral posible gracias al progreso técnico y la acumulación del capital, permitiéndoles a los trabajadores producir lo mismo en más o menos horas.

No obstante, este optimismo no ha sido respaldado por todo el sector laboral, donde empresarios como Ligia Bonetti responden que no es un modelo laboral viable al tomar en cuenta que el país se mantiene aún en desarrollo.

“La economía no crece mientras dormimos. Se impulsa mientras producimos. “Se fortalece cuando innovamos y avanza cuando generamos valor” son algunas de las ideas que se recogen en su artículo publicado en el medio Listín Diario.

Pensamiento similar compartió el economista Luis Ortega Rincón, quien consideró que, antes de realizar una reducción en la jornada laboral, se debe priorizar una reestructuración del mercado laboral donde los salarios respondan a las necesidades de los trabajadores y se elimine en su totalidad la informalidad en las empresas formales.

En un entorno donde las personas mantienen dos y tres trabajos para vivir con dignidad, conocido como pluriempleo, debe ser el verdadero debate en estos días, junto con una política de empleo efectiva que disminuya en vez de directamente querer producir más con menos horas y el mismo salario.

“Esa reducción de horas de trabajo, ¿desde qué perspectiva es que la están planeando si al mismo tiempo están hablando de que quieren incrementar productividad? Sí reducen las horas de trabajo y no modernizan y capacitan a todos los trabajadores de manera adecuada. Entonces, ¿cuál es el objetivo oculto que se busca?”, cuestionó Rincón.

Sobre la productividad

Otra de las dudas que rondan en esta propuesta es cómo sería posible, entonces, aumentar el Producto Interno Bruto (PIB) al 2036 si se pretende trabajar menos horas; fue lo que expresó el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industria Herrera (ANEIH), Angelo Viró.

En sus palabras, esta medida puede ser factible para algunas empresas, pero no a nivel generalizado cuando el objetivo principal es aumentar al doble el PIB.

En ese sentido, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) indicó que el debate no radica en cuántas horas se trabaja, sino en la creación de reformas que puedan adecuarse al contexto actual del mundo con una visión clara de la realidad dominicana.

“El debate no puede ser solo cuántas horas trabajamos, sino cómo trabajamos y qué tan productivos somos, procurando el equilibrio con el bienestar de los trabajadores. Pero si no hay mejoras en productividad, una reducción de horas puede generar más costos y menos empleo”, manifestó.

Antecedentes

La propuest a de una jornada laboral más reducida no es nueva, tomando en cuenta que a principios del año 2024 salió el Plan Piloto Semana Laboral Reducida, que proponía disminuir el tiempo de trabajo semanal de 44 a 36 horas sin afectar el salario ni la productividad.