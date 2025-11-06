El Conep critica rechazo a discutir reforma laboral en Cámara de Diputados

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Cesar Dargam, expresó su preocupación ante la negativa de algunos sectores en la Cámara de Diputados a debatir técnicamente las propuestas de reforma laboral, especialmente en lo relativo a la cesantía.

Dargam afirmó que las iniciativas presentadas por el sector empresarial no afectan los derechos adquiridos de los trabajadores, y que el objetivo es modernizar el marco legal laboral para fomentar la competitividad y reducir la informalidad.

“La negativa de algunos a que en @DiputadosRD se contribuya a una verdadera reforma laboral es una clara señal de resistencia al cambio”, escribió Dargam en la red social de X (anteriormente Twitter).

El ejecutivo del Conep instó a que se permita una discusión objetiva y técnica, subrayando que los contratos vigentes mantendrán sus condiciones actuales y que cualquier modificación aplicaría hacia el futuro. “¿Por qué temer a una discusión técnica y objetiva que conduzca a la modernización que el país necesita?”, cuestionó Dargam.

En el Congreso

El pasado mes, el proyecto fue aprobado en el Senado de la República en dos discusiones, con el compromiso de “mantener intacta” la cesantía laboral.

La pieza deberá ser sometida a la misma cantidad de votaciones en la Cámara de Diputados y se espera que antes de febrero sea aprobada para ser enviada a la Presidencia para su promulgación.

Entidades empresariales presentaron diversas propuestas para modificar las prestaciones laborales otorgadas a nuevos empleados, y otros aspectos señalados en el conjunto de leyes actuales, sin embargo, estas no fueron acogidas por los senadores. La actual legislatura ordinaria está contemplada a término el próximo 12 de enero.

sepa más

Sindicatos

Las centrales sindicales Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD); Confederación de Unidad Sindical (CNUS) y Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), alertaron que la ignorancia o retraso en aprobar la reforma laboral podría generar inestabilidad social y un costo político.

Llamaron a los diputados del Congreso Nacional para que procedan a aprobar sin modificaciones ni retrasos el proyecto de Ley del Código Laboral, aprobado previamente por el Senado de la República.