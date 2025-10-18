El 56.7% de quienes migran por trabajo son jóvenes entre 15 y 39 años

Las estadísticas laborales no revelan la cantidad exacta de dominicanos y dominicanas que migran de un pueblo a otro para conseguir empleo, pero apunta que existen patrones heterogéneos de movilidad que generan desigualdades territoriales, tanto en el acceso al empleo, como en el perfil de quienes se ven obligados a migrar por mejores oportunidades laborales.

Entre 2022 y el segundo trimestre de este año, el patrón de desplazamiento refiere que la mayoría de personas que se movilizan de una provincia a otra por temas de trabajo suelen ser adultos jóvenes, con formación académica superior y mayor probabilidad de estar casados, el dato está contenido en el acápite “Movilidad laboral interregional en el período 2022-2025” del Boletín Trimestral del Mercado Laboral para el período abril-junio 2025 que publica el Banco Central.

De acuerdo con las informaciones, que tienen como fuente la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), el 56.7% del total de personas que migran por trabajo se concentra principalmente en jóvenes de 15 a 39 años, mientras que los mayores de 60 años y más apenas representan el 7.4%.

Mayoría universitarios

En términos educativos, el 39.3% de los trabajadores móviles poseen estudios universitarios frente al 24.1% de aquellos que permanecen en su lugar de residencia.

Asimismo, se observa una ligera predominancia de la población masculina (59.4%) y una mayor propensión al desplazamiento entre los trabajadores casados (17.9%), en contraste con el 12.9% de quienes no se trasladan.

Los datos refieren que durante el primer semestre de 2025, en la población joven de 15 a 39 años que se traslada fuera de su área de residencia para trabajar, predominó la participación masculina (62.3%) y destacaron quienes poseen educación universitaria (46.4%) y secundaria (48.2%), lo que según el análisis evidencia que la movilidad laboral también se asocia a un perfil con mayor capital humano.

Jefes de hogar migran más

Sobre el estado civil, el boletín apunta que el 36.8% de los jóvenes migrantes económicos son solteros y un 55.7% son jefe(a) del hogar o esposo(a), en contrates con el 61.2% que labora en su provincia. Esta diferencia se refleja asimismo en la proporción de empleados jóvenes que son hijos(as) del jefe(a) del hogar, representando el 34.8% en el grupo que se desplaza frente a un 28.6% de quienes permanecen.