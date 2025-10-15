Presidenta de Copardom muestra preocupación por aumento de un 10% de accidentes laborales

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Izquierdo, mostró la preocupación del gremio ante el incremento de un 10% en los accidentes laborales y apuntó que en el primer semestre de este año ya se han reportado 27,803.

Expuso que casi el 41% de los casos ocurrieron en el trayecto hacia o desde el trabajo, principalmente vinculados al uso de motocicletas.

Peña Izquierdo, al ofrecer las palabras de apertura del XXIII Congreso sobre Prevención de Riesgos Laborales de la Copardom, aseguró que los sectores más afectados siguen siendo la industria manufacturera, el comercio y la construcción, y los trabajadores jóvenes, entre 20 y 39 años.

La dirigente empresarial destacó que es urgente evolucionar hacia una seguridad proactiva e inteligente, apoyada en la innovación, la tecnología y el análisis de datos.

Expuso que la siniestralidad masculina continúa en torno al 70%, aunque se observa un aumento sostenido entre mujeres jóvenes del sector servicios.

"Detrás de cada número hay un rostro, una familia, una historia. Por eso, la seguridad no puede verse como un trámite administrativo, sino como una causa común que nos une", enfatizó.

Agregó que la seguridad también implica bienestar: salud mental, equilibrio entre la vida personal y laboral, y entornos donde prevalezca la confianza y el sentido de pertenencia.

"Un trabajador que se siente bien rinde más, innova mejor y aporta con entusiasmo al éxito de su organización. El bienestar no es un lujo: es una estrategia de productividad y sostenibilidad", sostuvo Peña Izquierdo.

Sobre el congreso

El congreso, celebrado bajo el lema “Seguridad, Salud y Bienestar”, fue declarado oficialmente abierto esta mañana y cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

En el acto inaugural participaron Eddy Olivares, ministro de Trabajo; Celso Juan Marranzini, presidente del Conep; y Agustín Burgos, director ejecutivo del Idoppril, junto a directivos de Copardom, empresarios, representantes de instituciones públicas, privadas y de trabajadores.

El XXIII Congreso busca generar un espacio de referencia nacional para el debate y actualización en materia de seguridad, salud y bienestar laboral, con la participación de expertos nacionales e internacionales que abordan temas como la inteligencia artificial aplicada a la prevención de riesgos, la innovación tecnológica, el bienestar integral y la cultura de seguridad.

Durante el evento se desarrollan conferencias, paneles y casos de buenas prácticas, que incluyen temas sobre la digitalización de la prevención, el uso de inteligencia artificial en la seguridad laboral, la resiliencia organizacional, y la salud mental como motor de productividad sostenible.