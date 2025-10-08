Trabajadores por cuenta propia representan el 73.88% de los ocupados del sector informal

En el segundo trimestre del 2025 (abril-junio), el mercado laboral registró un total de 5,123,548 personas ocupadas. De estos, 2,517,565 (49.13%) se ubicaba en el sector formal y 2,351,757 (45.90%) en el informal, mientras 254,227 (4.96%) se dedicaba al servicio doméstico.

La parte formal está compuesta en un 65.41% por empleados privados, un 28.62% de servidores públicos, 2.38% de trabajadores por cuenta propia, un 3.21% de patronos o socios activos, y un 0.36% de familiares no remunerados.

El sector informal está compuesto en un 73.88% de trabajadores por cuenta propia, un 16.42% de empleados privados, un 7.25% de patronos o socios activos, y 2.42% familiares no remunerados.

Al comparar los datos del segundo con el primer trimestre 2025, se visualiza que los trabajadores por cuenta propia del sector formal se redujeron -10,252, pero en el informal aumentaron 29,269. En tanto, los empleados privados reflejaron una disminución de 21,076 en lo formal y 12,443 en lo informal.

En lo relativo al empleo público se observa un incremento de 1,577 nuevos puestos durante el trimestre abril-junio de este año.

En este segundo trimestre, la población ocupada registró una variación absoluta de 2.9%, o sea, 142,364 nuevos ocupados, según los datos del Boletín Trimestral del Mercado Laboral que publica el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Este incremento se distribuye de la siguiente manera: profesionales e intelectuales (42,728), operadores y conductores (23,411), trabajadores de los servicios (20,123), gerentes y administradores (18,294), técnicos del nivel medio (17,977), operarios y artesanos (15,935), agricultores y ganaderos calificados (14,463) y empleados de oficina (4,162). Mientras que los trabajadores no calificados presentaron una disminución de 14,728 ocupados.

La población de 25-39 años fue la que logró mayor inserción alcanzando el 44.5% de los nuevos empleos, con 63,362 ocupados adicionales. En segundo lugar, se ubicó el grupo de personas de 40-59 años, con una participación del 34.9% en la generación de puestos de trabajo (49,724 personas), seguido por los trabajadores con 60 años y más (15,754) con un aporte de 11.1%, y el restante 9.5% de ocupados adicionales con edades entre 15 y 24 años (13,524).

De acuerdo con los resultados arrojados por la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), el sector formal de la economía alcanzó una participación promedio del 51.3% de la población ocupada total (excluyendo el servicio doméstico) en los últimos doce meses. El sector informal representó un 48.7% en el mismo período.