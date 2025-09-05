Centrales sindicales se movilizarán en defensa de la cesantía

La Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) alertaron sobre legisladores intentan hacer modificaciones a la cesantía laboral en la reforma del Código de Trabajo que introdujeron tanto al Senado como a la Cámara de Diputados en esta legislatura.

Gabriel del Río Doñé, presidente de la CASC, rechazó la eliminación de la cesantía como un amparo del trabajador luego de ser suspendido de sus funciones. Por esto se une al favor de quienes se ven obligados a aceptar una cantidad mínima por el hecho de no ser contemplados sus ahorros y sus años laborales.

“Nuestra posición es firme, la cesantía la vamos a mantener, pelear y discutir donde quiera que sea. Es un derecho de los trabajadores que esté establecido. No queremos retroceso en el aspecto laboral de un nuevo código con algunas modificaciones importantes, pero no queremos que se retroceda”, señaló Del Río Doñé, durante una rueda de prensa en la sede de la CNTD.

Rafael Abreu, presidente de la CNUS, expresó que no aceptarán eso como estrategia para eliminar la cesantía, ya que dijo que crean espacios para que los empresarios paguen la cesantía en tres meses y no en lo establecido hasta el momento, que son 10 días luego de la salida de funciones del empleado.

“Quieren poner que el empresario dé unos chelitos ahora, otros el mes que viene y en el otro; el trabajador termina, por lo general, en estado de desamparo porque pierde sus ingresos, el único que es su salario, cansándose con cualquier suma que le ofrezcan porque tendrá la presión del empleador”, dijo Abreu.

Las agrupaciones realizarán distintas movilizaciones mostrando su rechazo sobre la eliminación del derecho de los empleados de recibir una compensación por sus ahorros durante sus años laborales.

Los líderes sindicales recordaron que el proceso de concertación tripartita concluyó con un consenso que fue sometido por el presidente de la República, Luis Abinader, al Congreso Nacional, sin que se tocara la cesantía.

Consideran que los congresistas que ahora plantean cambios “hacen un flaco servicio a sus partidos políticos y al clima de paz social que vive el país, al intentar favorecer únicamente al sector empresarial”.

Los líderes de las confederaciones advirtieron que modificar la cesantía sería una violación a la Constitución, que en su artículo 110 prohíbe alterar derechos adquiridos, y al artículo 62, que reconoce el trabajo como un derecho fundamental bajo protección del Estado. Además, recordaron que el capítulo 16 del DR-CAFTA protege el respeto de los derechos laborales en la región.

Los dirigentes sindicales consideraron que algunos legisladores subestiman el compromiso del movimiento sindical con el diálogo social, pero advirtieron que si se insiste en violentar los derechos de los trabajadores, el país podría retornar a escenarios de conflictividad social y huelgas del pasado reciente.

Anunciaron que el miércoles 10 de septiembre a las 3:00 de la tarde realizarán una vigilia frente al Congreso Nacional, además de realizar visitas masivas a entidades que inciden en decisiones políticas y económicas del país.